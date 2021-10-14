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Künt kafa travması nedir? Künt tramvası nasıl olur?

14.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başa alınan darbe ya da fiziksel saldırıların neden olduğu travma çeşidi olan künt kafa travması sonucu ölüm meydana gelebilir. Kuvvet travması olarak da bilinen künt travması, yüksek hız etkisinden de yaşanabilir.

Künt kafa travması nedir? Künt tramvası nasıl olur?

Künt travmanın baş bölesinde gerçekleşmesine de kent küta travması adı verilir. Bu travmaya bağlı ölümler gerçekleşebilir. Künt travma, kontüzyonlar, laserasyonlar, kemik kırıkları veya sıyrıklar gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

KÜNT KAFA TRAMVASI NEDİR?

Künt kafa travması, baş bölümünde darbe, yaralanma ya da fiziksel saldırının sebep olduğu travma çeşididir. Kuvvet travması olarak da bilinen künt travması, yüksek hız etkisinden de meydana gelebilir. Künt travma, laserasyonlar, kontüzyonlar, sıyrıklar ya da kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

KÜNT TRAMVASI NASIL OLUR?

Bütün abdomende yaralanmaya neden olabilir. Künt travmalarda hastalarda gücün doğrudan yayılımıyla kompresyon tipi yaralanma meydana gelir. Eğer kompresyon organ ya da dokunun tolerans limitini aşarsa, dokular dağılır. Bunun ardından da GİS'te dalak gibi solid organlarda yaralanma ve içi boş organlarda rüptür oluşabilir.

Künt travmada organların hareketiyle yaralanma oluşabilir. Bazı organlar çok hareketliyken bazı organlar sert fiksedir. Yaralanma bir taraftan fikse olanlarda özellikle çok yaygınken diğer serbest organlarda biraz daha azdır.

Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnek gösterilebilir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır. İlginç olan yüksekten düşen hastalarda intraabdominal yaralanmalar çok yaygın görülmez. Genel olarak içi boş visseral organ rüptürü görülür ve bu hiçbir zaman hipotansiyon yapmaz. Bununla beraber retroperitoneal yaralanmalar oldukça yaygındır. Çoğunlukla aksiyal iskelet yanında yüksek geçiş gücü görülür.

Yaylara araba çarpmasıyla yaralanmada künt yaralanmaya sık örnektir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasız ve direkt uygulanan güç fazladır.

Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.

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