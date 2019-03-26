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"Kurallar ihlal edilmek için konulmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 01:38 | Son Güncelleme

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: - "(Seçim anketine ilişkin) Arkadaşlar ben milletvekiliyim, milletvekili olarak ben şunu söylemek istiyorum, avukatım aynı zamanda hukukçuyum, yasak diye bir şey olabilir ama kurallar ihlal edilmek için konulmuştur"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Arkadaşlar ben milletvekiliyim, milletvekili olarak ben şunu söylemek istiyorum, avukatım aynı zamanda hukukçuyum yasak diye bir şey olabilir ama kurallar ihlal edilmek için konulmuştur." dedi.

Bülbül, Millet İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı Kürşat Engin Özcan ile birlikte Sevindikli Mahallesinde seçim çalışmasına katıldı.

Burada mahalle kahvesine oturan ve vatandaşlarla sohbet eden Bülbül, Aydın'ın bitki ve toprağının kirlendiğini savunarak, kentin tarımına jeotermalın etkisi konusunda mecliste araştırma önergesi verdiğini, fakat bunun AK Parti'li milletvekilleri tarafından reddedildiğini ifade etti.

Aydın'da insan sağlığının da bozulduğunu aktaran Bülbül, "Bu asit yağmuru yağdığında AK Parti'lisi, CHP'lisi, İYİ Parti'lisi diye ayırıyor mu, ayırmıyor. Yaşamımıza müdahale ediyor bu olay. Aydın'ın iki büyük sorunu var arkadaşlar. Gençlerimiz işsiz, istihdam sorunu var, devlet yatırımı yok. Gençlerimiz artık kaçıyor buradan. İkinci sorun ise jeotermallerin Aydın toprağını bitirmesi." diye konuştu.

CHP'li Bülbül, seçim anketine ilişkin açıklama yapmak isteyince yanında bulunan partililer kendisine uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen konuşmasını sürdüren Bülbül, "Arkadaşlar ben milletvekiliyim, milletvekili olarak ben şunu söylemek istiyorum, avukatım aynı zamanda hukukçuyum yasak diye bir şey olabilir ama kurallar ihlal edilmek için konulmuştur." diye konuştu.

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anket Kural Millet İttifakı Nazilli seçim süleyman bülbül

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