Görüntüleri izleyen herkes şaşırıyor! 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna saklayıp, çaldı

Şanlıurfa’da girdiği marketten 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZLEYİNCE İNANAMADILAR

Olay, Haliliye Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen kişi, reyonların arasında dolaşırken 2 kiloluk kaşar peynirini aldı. Çevreyi kolaçan eden şüpheli, peyniri, pantolonun içine koyarak, marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden market çalışanları şaşkınlık içinde polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





