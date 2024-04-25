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  4. Görüntüleri izleyen herkes şaşırıyor! 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna saklayıp, çaldı

Görüntüleri izleyen herkes şaşırıyor! 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna saklayıp, çaldı

25.04.2024 13:13
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Şanlıurfa'da akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı! Görüntüleri izleyenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi girdiği süpermarkette 2 kiloluk kaşar peynirini tek hamleyle pantolonuna gizleyerek marketten kaçtı. Çalışanlar videoyu izledikten sonra ekiplere haber verdi. Kaşar peyniri hırsızı şimdi her yerde aranıyor...

Şanlıurfa’da girdiği marketten 2 kiloluk kaşar peynirini pantolonuna içine gizleyerek çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İZLEYİNCE İNANAMADILAR

Olay, Haliliye Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren, ismi öğrenilemeyen kişi, reyonların arasında dolaşırken 2 kiloluk kaşar peynirini aldı. Çevreyi kolaçan eden şüpheli, peyniri, pantolonun içine koyarak, marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden market çalışanları şaşkınlık içinde polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

4bBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Şanlıurfa kaşar peyniri
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