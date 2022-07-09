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Kurban Bayramı'nı fırsat bilen Ruslar keyif çattı! "Güzelliklerin tadını çıkarıyoruz"

09.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar bayram coşkusuyla gelenekleri yerine getirirken sahiller boş kaldı. Mersin'de bu durumu fırsat bilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Ruslar sahillere akın ederek denizi tadını çıkardı. Sahildeki bir Rus vatandaşı Türklerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak "Güzelliklerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen Ruslar keyif çattı! "Güzelliklerin tadını çıkarıyoruz"

Mersin'in Gülnar ilçesinde sıcak havadan ve Kurban Bayramı nedeniyle sahillerin boş olmasından istifade eden Ruslar keyif çattı. Rus çalışanların yoğun olarak yaşadığı Taşucu'nda otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken turizmci Ferdi Çırak sahilde ve denizde kalabalık beklediklerini dile getirdi.

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SICAKLIK 35 DERECEYE ULAŞTI!

Gülnar ilçesinde Kurban Bayramının birinci gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti. Rus çalışanların yoğun olarak yaşadığı Taşucu ve Kum Mahallesi’nde ise Ruslar boş kalan sahillerde güneşlenip denize girdi. Hava sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı Taşucu’nda turizmciler sahillerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

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"TAŞUCU ÇOK GÜZEL BİR YER"

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan bir Rus vatandaşı, "Türklerin Kurban Bayramını kutluyorum. Akkuyu‘da çalışıyorum. Bugün Kurban Bayramı nedeniyle sahiller boş kaldı. Taşucu çok güzel bir yer. Deniz, sahil temiz. Bizler de bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

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"TÜRKİYE KURBAN TELAŞINA DÜŞTÜ, RUSLAR DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR"

Taşucu’nda otellerde yüzde 100 doluluk oranının olduğunu belirten turizmci Ferdi Çırak, “Tüm Türkiye kurban telaşına düşerken, Akkuyu’da çalışan Ruslar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Öğleden sonra sahilin ve denizin kalabalık olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Mersin
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