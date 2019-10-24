MAGAZİN

Kurşun'un Zeynep'i Elit İşcan sosyal medyanın gündeminde

DİZİ HABERLERİ  | 24.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kurşun dizisindeki Zeynep karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Elit İşcan sosyal medyanın gündeminde. Güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gündeme gelen Elit İşcan kimdir?

Kurşun'un Zeynep'i Elit İşcan sosyal medyanın gündeminde

Kendisi gibi oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel tacizine maruz kalmasıyla bir süre önce gündeme gelen Elit İşcan yeni dizi Kurşun'un kadrosuna dahil oldu.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı dönem dizisi Kurşun'un oyuncu kadrosu da hikayesi kadar dikkat çekiyor. Dizide Zeynep karakteriyle öne çıkan Elit İşcan sosyal medyada oyunculuğuyla beğeni topladı.

ELİŞ İŞCAN'IN ROLÜ!

Zeynep, Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca'nın kardeşidir. Karanlık bir tarafı olan Aydın'a aşık olacak ve büyük bir sorunun fitilini ateşleyecektir.

Kaynak: https://www.diziler.com/haber/kursun-zeynep-elit-iscan-kimdir-yasi-dizileri-davasi-21697#ixzz63Gwv5Nhq

Fox TV’nin yeni dizisi Kurşun’un tanıtım fragmanlarında ve ilk bölümünde görülerek dikkatleri üzerinde toplayan Zeynep karakteri izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki Kurşun Dizisi Zeynep karakterinde aldığı rolle dikkat çeken Elit İşcan kimdir?

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu.

Capture

Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

2006 Beş Vakit Yıldız
2008 Hayat Var Hayat
2008-2010 Küçük Kadınlar Bilge Gezici
2009 Dersimiz: Atatürk Küçük Afet İnan
2009 Ölü Yaprak Vuruşu Nurhan Güneyli
2012 Taş Mektep Mina
2013 A.Ş.K. Semra
2015 Mustang Ece

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu!Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu!
Karısını yakıp başında beklemiş! Korkunç detaylarKarısını yakıp başında beklemiş! Korkunç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kurşun'un Zeynep'i elit işcan Elit İşcan kimdir

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Kritik karar bugün açıklanıyor!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık!

Her Yerde Sen'de Demir'den Selin için büyük fedakarlık!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Şentürk Seksenler'in kadrosuna dahil oldu

Ünlü şarkıcı kadroya dahil oldu!

Müge Anlı'nın programına çıkmıştı! Karısını öldürüp yaktığını itiraf etti

Karısını yakıp başında beklemiş! Korkunç detaylar

Kuruluş Osman ikinci tanıtım videosu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman için o dizinin fişini çektiler

Kurşun ilk bölümü yayınlandı! Hatalar Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı

İlk bölüm hatalarını ünlü isim ifşa etti

MasterChef’te elenen ismi duyunca gözyaşlarına boğuldu! MasterChef’te kim elendi?

Elenen isim belli olunca gözyaşlarına boğuldu!

Feride'den ilk kareler geldi

Feride'den ilk kareler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.