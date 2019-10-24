Kurşun'un Zeynep'i Elit İşcan sosyal medyanın gündeminde

Kendisi gibi oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel tacizine maruz kalmasıyla bir süre önce gündeme gelen Elit İşcan yeni dizi Kurşun'un kadrosuna dahil oldu.

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı dönem dizisi Kurşun'un oyuncu kadrosu da hikayesi kadar dikkat çekiyor. Dizide Zeynep karakteriyle öne çıkan Elit İşcan sosyal medyada oyunculuğuyla beğeni topladı.

ELİŞ İŞCAN'IN ROLÜ!

Zeynep, Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca'nın kardeşidir. Karanlık bir tarafı olan Aydın'a aşık olacak ve büyük bir sorunun fitilini ateşleyecektir.

Kaynak: https://www.diziler.com/haber/kursun-zeynep-elit-iscan-kimdir-yasi-dizileri-davasi-21697#ixzz63Gwv5Nhq

Fox TV’nin yeni dizisi Kurşun’un tanıtım fragmanlarında ve ilk bölümünde görülerek dikkatleri üzerinde toplayan Zeynep karakteri izleyiciler tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki Kurşun Dizisi Zeynep karakterinde aldığı rolle dikkat çeken Elit İşcan kimdir?

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu.