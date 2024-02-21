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Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablası rolündeydi! Şıvga Gerez bakın artık ne yapıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası ' rolüyle hafızalarda yer edinen Şıvga Gerez yeni mesleği ve değişimiyle gündeme geldi. Şıvga Gerez'in son halini görenler şaşırdı.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların Ablası rolündeydi! Şıvga Gerez bakın artık ne yapıyor

'Kurtlar Vadisi' son dönemde geri döneceği iddialarıyla dikkat çekiyordu. Dizi kadar dizide yer alan oyuncular da merak konusu oluyor.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalıların sözünden çıkmadığı ablalarını canlandıran Şıvga Gerez uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce İbo Show'da oryantal olarak tanınan Şıvga Gerez son haliyle ve yeni mesleğiyle dikkat çekti.

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"Canlandırdığım karakterin adı yoktu, 'Cerrahpaşalıların Ablası' olarak tanındım. Sert ve inatçı bir kadın rolündeydim. Sanıyorum, annemin oyuncu olmasından kaynaklı olarak oyunculukta hiç zorlanmadım" sözleriyle dikkat çeken Gerez artık bambaşka bir mesleğe sahip.

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Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkan Şıvga Gerez'e sosyal medyada "Ne kadar demişmiş", "Vay be kadın yıllanmış şarap gibi ne güzel","Tarzıyla duruşuyla çok karizmatik" yorumları yapıldı.

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