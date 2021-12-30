Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Müge Ulusoy pozlarıyla dikkat çekti! Evleneceği erkekte ne aradığını açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy sosyal medyada oldukça aktif. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimiyle de sosyal medyanın gündemine geliyor.

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy yeni yıla girmeden önce pozlarını paylaşıp hayranlarının dikkatini çekti. Müge Ulusoy'un son hali takipçilerini ise ikiye böldü.

Bazı takipçiler Laz Ziya'nın kızı Meral'in yıllara meydan okuduğunu düşünse de bazı isimler ise estetikleri abarttığını söyledi.

EVLİLİK İÇİN ARADIĞI ERKEKTE NE ÖZELLİK ARADIĞINI SÖYLEDİ

Müge Ulusoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evlilik düşündüğünü söyledi. Ünlü oyuncu aradığı erkekte ne özellikler olması gerektiğini şöyle ifade etti: "Sadakatli, vicdanlı ve dürüst olmalı. Yalana tahammülüm yok. Çok maço maço olmasın. Kumral, beyaz tenli olsun."





