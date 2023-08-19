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  4. Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su Şefik Onatoğlu son hali ile şaşırttı! Gören bir daha baktı

Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su Şefik Onatoğlu son hali ile şaşırttı! Gören bir daha baktı

19.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimlerin rol aldığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Çeto karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu son hali ile şaşırttı.

300 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu'nun tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur'un başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı Çeto karakteriyle hafızalara kazınan Şefik Onatoğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

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KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI ARTIK GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Bu dizinin ardından Muro ve Ağır Abi gibi filmlerde rol alan Onatoğlu o dönem dizi macerasına hız kesmeden devam etse de bir süre sonra kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

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Birçok yapımda yer almasının ardından 2013'ten bu yana ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu, son olarak Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleştiği yönünde haberler ile gündem olmuştu.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Kurtlar Vadisi'nin Çeto'su Şefik Onatoğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun yıllar içerindeki değişimi görenleri şaşırttı.

İşte Şefik Onatoğlu'nun son hali:

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