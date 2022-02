Kurtlar Vadisi'nin finaline damga vurmuştu! O savcı Yargı'da ortaya çıktı!

Aradan geçen yıllar içerisinde Sait Genay'ın yaşadığı değişim izleyenleri oldukça şaşırttı. Sait Genay'ın kariyerinde rol aldığı çok sayıda dizi ve film olduğu biliniyor. Sait Genay Baraj, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde de yer almıştır.

SAİT GENAY KİMDİR?

Sait Genay, 20 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. 1970 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve tiyatroculuğunun yanı sıra müzisyenlik de yapan Sait Genay Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Duru Tiyatro’da bir çok oyunda yer almıştır.

Aile İşi, Mutlu Ol Yeter, Sakarya Fırat, Küçük Adımlar, Gurbet Yolcuları, Kaybolan Yıllar, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Aliye, Tatlı Kaçıklar, Acı Hayat, Belalı Baldız, Hırsız Polis, Sakarya Fırat, Diğer Yarım, Seni Seven Ölsün, Sahipli, Yağmur: Kıyamet Çiçeği, Birleşen Gönüller, Sen Anlat Karadeniz gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Çeşitli televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapan Sait Şenay, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir. Sait Genay, 1.75 metre boyunda, 82 kilo ve Balık burcudur.

İşte Sait Genay'ın Yargı dizisinde canlandırdığı karakter:



SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Aşk Her Yerde

Dilekçe

İkinci Caddenin Mahkumu

Kuzguncuklu Fazilet

İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?

Rummuz Goncagül

SAİT GENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Baraj (Orhan) TV Dizisi – 2020

Sen Anlat Karadeniz (Osman Hoca) TV Dizisi – 2018

Seni Seven Ölsün (Osman) Sinema Filmi – 2016

Sahipli TV Filmi – 2016

Aile İşi (Ziya) TV Dizisi – 2016

Ya Nasip Ya Kısmet (Cevdet) TV Filmi – 2015

Mutlu Ol Yeter (Ziver) TV Dizisi – 2015

Deccal (Ali Bulut) Sinema Filmi – 2015

Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Halil) Sinema Filmi – 2014

Diğer Yarım (Dursun) TV Dizisi – 2014

Birleşen Gönüller (Baba) Sinema Filmi – 2014

Senin Hikayen (Orhan) Sinema Filmi – 2013

Aşk Kırmızı (Şefkat) Sinema Filmi – 2013

Uzun Hikaye (Mantocu) Sinema Filmi – 2012

Karnaval (İsmail) Sinema Filmi – 2012

Evim Sensin (Selim) Sinema Filmi – 2012

Can (Yaşlı) Sinema Filmi – 2011

Vakit (g.imam) Kısa Film – 2010

Sakarya Fırat (İbrahim Kanat) – 2009

Cam Kırıkları (Ayhan ) TV Dizisi – 2009

Cadde Hikayeleri Sinema Filmi – 2009

Eyvah Halam (Nihat) TV Dizisi – 2008

Devrim Arabaları (Cemal Gürsel) Sinema Filmi – 2008

Bir Kaplumbağa ve Tavşan Hikayesi (Baba) Kısa Film – 2008

Memleket Hikayeleri Ceviz Oynamaya mı Geldin? TV Filmi – 2007

Memleket Hikayeleri – Beyaz Giyme TV Filmi – 2007

Küçük Adımlar TV Dizisi – 2007

Hatçe Sosyetede TV Filmi – 2007

Gurbet Yolcuları (Mustafa) TV Dizisi – 2007

Elveda Derken (Zeynep'in Babası) TV Dizisi – 2007

Sahte Prenses (Eşref) TV Dizisi – 2006

Memleket Hikayeleri: Sevmiş Bulundum (Süleyman Bey) TV Filmi – 2006

Kaybolan Yıllar (Güray) TV Dizisi – 2006

Hırsız Polis (Hayri) – 2005

Büyük Günahlar TV Dizisi – 2005

Beşinci Boyut TV Dizisi – 2005

Beyaz Giyme Toz Olur (Esat Bey) TV Filmi – 2005

Belalı Baldız TV Dizisi – 2005

Aşk Oyunu (Doktor) TV Dizisi – 2005

Ateşli Topraklar (Celal Efendi) TV Dizisi – 2005

Acı Hayat TV Dizisi – 2006

Kenan'da Bir Kuyu TV Filmi – 2004

Kalp Gözü TV Dizisi – 2004

Gizli Dünyalar TV Dizisi – 2004

Aliye (Sefa Erbil) TV Dizisi – 2004

Şapkadan Babam Çıktı TV Dizisi – 2003

Kurtlar Vadisi (Savcı) TV Dizisi – 2004

Sırlar Dünyası TV Dizisi – 2002

Yılan Hikayesi (Doktor) – 2000

Sibel TV Dizisi – 1998

Kırık Hayatlar (Sadık) TV Dizisi – 1998

Her şey Çok Güzel Olacak (Rasim) Sinema Filmi – 1998

Tatlı Kaçıklar (Nikah Memuru) TV Dizisi – 1996

Köşe Kapmaca TV Dizisi – 1996

Kaldırım Çiçeği TV Dizisi – 1996

Firar TV Dizisi – 1993

Burnumu Keser misiniz? TV Dizisi – 1992