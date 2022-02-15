Kurtlar Vadisi'nin finaline damga vurmuştu! O savcı Yargı'da ortaya çıktı!

Aradan geçen yıllar içerisinde Sait Genay'ın yaşadığı değişim izleyenleri oldukça şaşırttı. Sait Genay'ın kariyerinde rol aldığı çok sayıda dizi ve film olduğu biliniyor. Sait Genay Baraj, Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde de yer almıştır.
Sait Genay, 20 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda tamamlamıştır. 1970 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve tiyatroculuğunun yanı sıra müzisyenlik de yapan Sait Genay Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Duru Tiyatro’da bir çok oyunda yer almıştır.
Aile İşi, Mutlu Ol Yeter, Sakarya Fırat, Küçük Adımlar, Gurbet Yolcuları, Kaybolan Yıllar, Yılan Hikayesi, Kurtlar Vadisi, Aliye, Tatlı Kaçıklar, Acı Hayat, Belalı Baldız, Hırsız Polis, Sakarya Fırat, Diğer Yarım, Seni Seven Ölsün, Sahipli, Yağmur: Kıyamet Çiçeği, Birleşen Gönüller, Sen Anlat Karadeniz gibi pek çok yapımda rol almıştır.
Çeşitli televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapan Sait Şenay, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde Orhan karakterine hayat vermektedir. Sait Genay, 1.75 metre boyunda, 82 kilo ve Balık burcudur.
İşte Sait Genay'ın Yargı dizisinde canlandırdığı karakter:
Aşk Her Yerde
Dilekçe
İkinci Caddenin Mahkumu
Kuzguncuklu Fazilet
İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?
Rummuz Goncagül
Baraj (Orhan) TV Dizisi – 2020
Sen Anlat Karadeniz (Osman Hoca) TV Dizisi – 2018
Seni Seven Ölsün (Osman) Sinema Filmi – 2016
Sahipli TV Filmi – 2016
Aile İşi (Ziya) TV Dizisi – 2016
Ya Nasip Ya Kısmet (Cevdet) TV Filmi – 2015
Mutlu Ol Yeter (Ziver) TV Dizisi – 2015
Deccal (Ali Bulut) Sinema Filmi – 2015
Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Halil) Sinema Filmi – 2014
Diğer Yarım (Dursun) TV Dizisi – 2014
Birleşen Gönüller (Baba) Sinema Filmi – 2014
Senin Hikayen (Orhan) Sinema Filmi – 2013
Aşk Kırmızı (Şefkat) Sinema Filmi – 2013
Uzun Hikaye (Mantocu) Sinema Filmi – 2012
Karnaval (İsmail) Sinema Filmi – 2012
Evim Sensin (Selim) Sinema Filmi – 2012
Can (Yaşlı) Sinema Filmi – 2011
Vakit (g.imam) Kısa Film – 2010
Sakarya Fırat (İbrahim Kanat) – 2009
Cam Kırıkları (Ayhan ) TV Dizisi – 2009
Cadde Hikayeleri Sinema Filmi – 2009
Eyvah Halam (Nihat) TV Dizisi – 2008
Devrim Arabaları (Cemal Gürsel) Sinema Filmi – 2008
Bir Kaplumbağa ve Tavşan Hikayesi (Baba) Kısa Film – 2008
Memleket Hikayeleri Ceviz Oynamaya mı Geldin? TV Filmi – 2007
Memleket Hikayeleri – Beyaz Giyme TV Filmi – 2007
Küçük Adımlar TV Dizisi – 2007
Hatçe Sosyetede TV Filmi – 2007
Gurbet Yolcuları (Mustafa) TV Dizisi – 2007
Elveda Derken (Zeynep'in Babası) TV Dizisi – 2007
Sahte Prenses (Eşref) TV Dizisi – 2006
Memleket Hikayeleri: Sevmiş Bulundum (Süleyman Bey) TV Filmi – 2006
Kaybolan Yıllar (Güray) TV Dizisi – 2006
Hırsız Polis (Hayri) – 2005
Büyük Günahlar TV Dizisi – 2005
Beşinci Boyut TV Dizisi – 2005
Beyaz Giyme Toz Olur (Esat Bey) TV Filmi – 2005
Belalı Baldız TV Dizisi – 2005
Aşk Oyunu (Doktor) TV Dizisi – 2005
Ateşli Topraklar (Celal Efendi) TV Dizisi – 2005
Acı Hayat TV Dizisi – 2006
Kenan'da Bir Kuyu TV Filmi – 2004
Kalp Gözü TV Dizisi – 2004
Gizli Dünyalar TV Dizisi – 2004
Aliye (Sefa Erbil) TV Dizisi – 2004
Şapkadan Babam Çıktı TV Dizisi – 2003
Kurtlar Vadisi (Savcı) TV Dizisi – 2004
Sırlar Dünyası TV Dizisi – 2002
Yılan Hikayesi (Doktor) – 2000
Sibel TV Dizisi – 1998
Kırık Hayatlar (Sadık) TV Dizisi – 1998
Her şey Çok Güzel Olacak (Rasim) Sinema Filmi – 1998
Tatlı Kaçıklar (Nikah Memuru) TV Dizisi – 1996
Köşe Kapmaca TV Dizisi – 1996
Kaldırım Çiçeği TV Dizisi – 1996
Firar TV Dizisi – 1993
Burnumu Keser misiniz? TV Dizisi – 1992
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