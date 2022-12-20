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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son halini paylaştı! Herkes Necati Şaşmaz'ın sözlerini hatırlattı

20.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Savcı Leyla, Memati, Abdülhey gibi karakterleriyle de akıllara kazınan Kurtlar Vadisi dizisi geçen onca yıla rağmen popülerliğini kaybetmedi. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü son halini paylaşınca herkes oyuncuya yorum yağdırdı. Bir hayli kilo vererek değişen Ufak'a herkes Necati Şaşmaz'ın sözlerini hatırlattı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak son halini paylaştı! Herkes Necati Şaşmaz'ın sözlerini hatırlattı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuşmuştu. Bu açıklamadan sonra gözler dizide yer alan diğer oyunculara çevrilmişti.

Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü en son halini paylaştı. 55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da da gayrimenkul firması bulunuyor.

Ekran Alıntısı

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Son halini paylaşan oyuncuyu görenlerin aklına hemen Şaşmaz'ın açıklaması geldi.

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Kurtlar Vadisi Güllü'nün pozlarına "Güllü Erhan bomba gibi dönecek", "Abi Kurtlar Vadisi Kaos'ta olacak mısın?", "Ehan abi Necati abi açıklama yaptı sende mısın Gülllü abim" yorumları yağdı.

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