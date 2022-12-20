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Kurtlar Vadisi'nin 'Katır Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

20.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle televizyon macerasına atılan Nevzat Yakışırboy, daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de 2 sezon boyunca kamera karşısına geçti. 2011 yılından beri oyunculuk yapmayan Nevzat Yakışırboy, son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin 'Katır Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Türk televizyonlarının efsane yapımı Kurtlar Vadisi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy'u görenler 'Yıllar teğet geçmiş' demeden edemedi.

Aslen Kars Digorlu olan Nevzat Yakışırboy, ilk olarak 1998 yılında Aynalı Tahir dizisinde izleyiciyle buluştu.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Ardından Bize Ne Oldu dizisinde rol alan yıldız, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde 3 sezon oynadı.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Sonrasında Beşinci Boyut ve Hesaplaşma gibi dizilerde kamera karşısına geçen Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Katır' lakaplı Nevzat karakterine hayat verdi.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

2011 yılında Bir Kadın Tanıdım dizisinde rol alan Nevzat Yakışırboy, şimdilerde setlerden uzak bir hayat sürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Nevzat Yakışırboy'un telefoncu dükkanı var.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Nevzat Yakışırboy'un pozlarına ''Abi seni ekranlarda görür müyüz?'', ''Hiç yaşlanmaz mısın menemen reis'' ve ''Keşke oyunculuğu bırakmasaydın'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı dönem 30'larının başında olan Nevzat Yakışırboy'un 49 yaşında olduğunu duyan hayret ediyor.

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı


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