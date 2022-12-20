Kurtlar Vadisi'nin 'Katır Nevzat'ını şimdi görün! Son halini gören bir daha baktı

Türk televizyonlarının efsane yapımı Kurtlar Vadisi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy'u görenler 'Yıllar teğet geçmiş' demeden edemedi.

Aslen Kars Digorlu olan Nevzat Yakışırboy, ilk olarak 1998 yılında Aynalı Tahir dizisinde izleyiciyle buluştu.

Ardından Bize Ne Oldu dizisinde rol alan yıldız, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde 3 sezon oynadı.

Sonrasında Beşinci Boyut ve Hesaplaşma gibi dizilerde kamera karşısına geçen Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Katır' lakaplı Nevzat karakterine hayat verdi.

2011 yılında Bir Kadın Tanıdım dizisinde rol alan Nevzat Yakışırboy, şimdilerde setlerden uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Nevzat Yakışırboy'un telefoncu dükkanı var.

Nevzat Yakışırboy'un pozlarına ''Abi seni ekranlarda görür müyüz?'', ''Hiç yaşlanmaz mısın menemen reis'' ve ''Keşke oyunculuğu bırakmasaydın'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı dönem 30'larının başında olan Nevzat Yakışırboy'un 49 yaşında olduğunu duyan hayret ediyor.



