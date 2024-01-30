Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım kaslı haliyle yıllara meydan okuyor! Yurt dışında yaşıyor

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Ştandart Kazım" karakteriyle hafızalara kazınan Kazım Çarman son haliyle adından söz ettirdi.

Uzun yıllar NATO'nun güvenlik biriminde çalışan Kazım Çarman adeta yıllara meydan okuyor. Kurtlar Vadisi Pusu'dan ayrıldıktan sonra çocukluğunun geçtiği İsviçre'ye geri dönen Kazım Çarman'ın fit görünümünü ve kaslı hallerini görenler şaşıp kalıyor.

Bruce Wills'e benzetilen başarılı isim sporu hiç aksatmıyor. Yıllara meydan okuyan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı görenler "Adam taş gibi", "Maşallah abime", "Bu nasıl bir fitlik" yorumlarında bulundu.

DEVLET GÖREVLİLERİNİ KORUYORDU

1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Kung fu, karate, kick boks gibi dövüş sporlarıyla ilgilenen Çarman, ortaokulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı.



Dünyanın önde gelen savunma okullarından Scoti School'da güvenlik eğitimi alan oyuncu, NATO'da devlet görevlilerinin korumalığını üstlendi.







