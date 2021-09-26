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Kurtlar Vadisi "Testere Necmi" karakterine hayat veriyordu! Tarık Ünlüoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

26.09.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Reşat Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019'da yaşama gözlerini yumdu. Reşat Tarık Ünlüoğlu bir zamanlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Testere Necmi" , 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide ise "Ferdi Koparan" rolüne hayat vermişti. Usta oyuncu Ünlüoğlu ekran önü projelerin yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldı.

Kurtlar Vadisi "Testere Necmi" karakterine hayat veriyordu! Tarık Ünlüoğlu oyuncu olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

Türk sinemasının değerli isimlerinden biri olan Reşat Tarık Ünlüoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. Sinema ve dizilerde boy gösteren Ünlüoğlu aynı zamanda onlarca tiyatro oyunlarına da çıktı. Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu ve ardından Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. İşte detaylar...

TARIK ÜNLÜOĞLU OYUNCU OLMADAN ÖNCE NE İŞ YAPIYORDU?

9 Ağustos 1951, İzmir doğumlu Reşat Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Ünlüoğlu Ünlüoğlu en son, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide "Ünal Kaplan" rolünü canlandırmıştı.

İzmir Namık Kemal Lisesi’nde okuyan Ünlüoğlu'nun futbola ilgisi vardı. Futbolcu olma hayali kuran Ünlüoğlu 12-18 yaşlarında profesyonel futbol oynadı. Ayrıca basketbol da oynuyordu. Spor ile iç içe olan Ünlüoğlu bir yandan da sinemayla ilgileniyordu, her filmi izliyordu. Konuya ilişkin ilerleyen yıllarda açıklama yapan Ünlüoğlu, “… Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray gibi yıldızların alayına aşıktım. Ve bir baltaya sap olmam gerekiyordu. Sahada ya da sette... Sette oldum. Artist olayım diye hep dua ederdim.” ifadelerini kullandı.

İzmir Namık Kemal Lisesi'nden sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına giren Ünlüoğlu bir sene Opera okudu ve ardından Tiyatro bölümüne yöneldi. Yirmi seneden fazla Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Sonrasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatronun yanı sıra ekran önü projelerinde yer aldı ve seslendirme çalışmaları yaptı.

Ünlüoğlu akciğer kanserinden bir yıl tedavi gördü ancak en sonunda kansere yenildi. 1 Ekim 2019'da hayata veda eden Ünlüoğlu 61 yaşındaydı. Cenaze töreni 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlendi ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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