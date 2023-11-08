KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜM İZLE! Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm konusu ne? İşte son bölüm özeti!

Kuruluş Osman 135. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Geçen hafta yayınlanmayan dizi, yeni bölümü olan 135. bölümü ile 8 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 134. bölümünde;

Osman Bey, Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alacak mı?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Uçlar'ın yeni düşmanı: Üstad Gera!

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

Boran Bey'in akıbeti ne olacak?

Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

Malhun Hatun'un oyunu!

Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?

Orhan Bey, Mehmet Bey'i vuruyor!

Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür. Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?

Osman Bey'in cevabı ne olacak?

Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 135. bölümünde;

Osman Bey'in Moğollar'a karşı planı nedir?

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

Osman Bey, çalınan hazinenin ardından vergiyi nasıl ödeyecektir?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

Hatunlar arasında işler karışıyor!

Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

Saadet Hatun'un yeni hedefi: Holofira!

Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

Holofira'yı uç pazarda gören Malhun Hatun ve Orhan Bey'in tepkisi ne olacaktır?

Saadet Hatun amacına ulaşabilecek mi?

Saadet Hatun, Gonca'yı, Söğüt'e Bala Hatun'u ziyarete gönderir. Saadet Hatun'un amacı nedir?

Bala Hatun, oğlu için neler yapacak?

Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrenir. Fatma'ya göre Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a aşıktır. Bala Hatun bunun bir tuzak olabileceğini düşünür. Bala Hatun oğlu için ne yapacaktır? Gonca'ya karşı tavrı ne olacaktır?

Cerkutay, Boran Bey'in yanında!

Cerkutay, Boran'ın yaralanma haberini almıştır. Boran'ın durumu ağırdır. Cerkutay onu görmeye gider. Cerkutay'ın Osman Bey ve alplarla arasındaki buzlar eriyebilecek midir?

Bayındır Bey için yolu sonu mu geliyor?

Orhan Bey hazinenin peşine düşer. Hazine, Bayındır Bey'in mekanında çıkar. Bayındır Bey altınları çalmaktan ve alpları öldürmekten suçlu bulunur. Bayındır Bey'in katline ferman verilir. Bayındır Bey'in masumiyeti ispat edilebilecek midir?

Söğüt'te yangın!

Üstat Gera dur durak bilmez. Söğüt'ü kana bulayacaktır. Üstat Gera'nın adamları yangını başlatmıştır. Alaeddin Bey ve Bala Hatun bu yangını söndürebilecek midir?

Osman Bey, Moğol cenderesinden kurtulabilecek mi?

Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey ummadığı bir şeyle karşılaşır. Moğol Komutanı altınları alacaktır fakat Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktur. Osman Bey Moğol'un elinden kurtulabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 135. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.







