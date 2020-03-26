Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay'ı Osman Bey'in elinden Dündar kurtardı! Kuruluş Osman 16. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 25 Mart Çarşamba akşamı 16. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey ve alperi, Moğolları ve Balgay'ı pusuya düşürdü. Osman Bey, Balgay'ı öldürmek üzereyken aniden ortaya çıkan Dündar ile karşı karşıya geldi. Dündar, "Osman canını almaya geldim" sözleriyle saldırıya geçti. Ortalığın karışmasını fırsat bilen Balgay ise kayıplara karıştı.

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 1 Mart Çarşamba ekrana gelmesi beklenen 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?



