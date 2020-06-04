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Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hazal Hatun Zöhre'yi öldürdü mü? Kuruluş Osman 24. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2020 03:18 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 24. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'a Hazal Hatun damga vurdu. Diziye yeni katılan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun karakteri, obanın kaderini değiştirdi. Hazal Hatun, Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde, yemeklere zehir koyan Zöhre Hatun'u öldürdü ve herkesin hayatını kurtardı. İşte Kuruluş Osman 24. son bölüm final sahnesi. Peki Kuruluş Osman'ın 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 3 Haziran Çarşamba akşamı 24. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümünde ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Hazal Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

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Kuruluş Osman'da Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun karakteri obadaki herkesin hayatını kurtardı.

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Osman Bey ile Bala Hatun'un Zöhre Hatun'un obadaki yemekleri zehirlediğini fark eden Hazal Hatun, herkesi uyardı. Hazal Hatun etleri zehirleyen Zöhre Hatun'u ise herkesin ortasında öldürdü. Kuruluş Osman'da Zöhre Hatun rolündeki Ayşegül Günay Demir de diziye veda etti.

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 10 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 25. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Bala Hatun’la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası’nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak?


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