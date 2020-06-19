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Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Twitter'da dünya gündemine oturdu! Kuruluş Osman 27. ve sezon finali fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.06.2020 02:16 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisi 26. son bölümüyle ekrana geldi. Bir hafta sonra sezon finali yaparak ekrana veda edecek olan Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman Bey, Balgay'dan intikam almak isterken, Sofia tarafından tuzağa düşürüldü. Kuruluş Osman 26. son bölümüyle Türkiye’de ve dünyada Twitter'da trend listesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın 27. ve sezon finali fragmanı da yayınlandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman bitiyor? İşte sezon final tarihi. Kuruluş Osman 26. son bölüm izle.

Atv dizisi Kuruluş Osman 26. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı.

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Abdurrahman Alp’in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp’in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay’ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı.

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Aksiyon yüklü sahneleri ile dikkat çeken ve sezon finali öncesinde heyecanı zirveye ulaştıran 26’ncı bölüm, #VatanSevdamız etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
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26’ncı bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’nın ölüm timini alt edebilecek mi”, “Kayı Obası’nda baskının ardından dengeler nasıl değişecek”, “Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni Bizans’tan alabilecek mi”, “Geyhatu, Moğol kuvvetlerinin yenilgisinin ardından Osman Bey’e nasıl bir sürpriz hazırlayacak” soruları, 24 Haziran Çarşamba akşamı ATV’de yayınlanacak sezon finalinde yanıt bulacak.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

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Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak?

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Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor?

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Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
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