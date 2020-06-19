Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Twitter'da dünya gündemine oturdu! Kuruluş Osman 27. ve sezon finali fragmanı yayınlandı!

Atv dizisi Kuruluş Osman 26. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Bizans-Moğol ittifakının Kayı Obası’na yaptığı baskını boşa çıkaran Osman Bey, Moğol komutanı Subutay’ı infaz etse de Sofia obadan kaçmayı başardı.



Abdurrahman Alp’in kolunu kaybetmesi ve Konur Alp’in ölümü bölüme damga vururken, finalde Balgay’ı etkisiz hale getiren Osman Bey, Sofia ve onun seçkin savaşçı birliği tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Aksiyon yüklü sahneleri ile dikkat çeken ve sezon finali öncesinde heyecanı zirveye ulaştıran 26’ncı bölüm, #VatanSevdamız etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye’de ve dünyada trend listesinde yer aldı.



26’ncı bölümün ardından ortaya çıkan “Osman Bey, Sofia’nın ölüm timini alt edebilecek mi”, “Kayı Obası’nda baskının ardından dengeler nasıl değişecek”, “Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi’ni Bizans’tan alabilecek mi”, “Geyhatu, Moğol kuvvetlerinin yenilgisinin ardından Osman Bey’e nasıl bir sürpriz hazırlayacak” soruları, 24 Haziran Çarşamba akşamı ATV’de yayınlanacak sezon finalinde yanıt bulacak.