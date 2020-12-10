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Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak! Kuruluş Osman 37. son bölümde neler oldu?

10.12.2020 02:34 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 37. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçvitin'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey'in yakaladığı Arslan'ın yardımına Flatyos yetişti. Flatyos'un adamları Osman Bey ve alplerinin çevresini sardı. Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde tuzağa düşen Osman Bey esir alınıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Kuruluş Osman dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 35. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 16 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.

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Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

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Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı?

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Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

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