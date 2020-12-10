Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak! Kuruluş Osman 37. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 35. son bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ı da katan Kuruluş Osman'ın 16 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.



Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.



Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı?