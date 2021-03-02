MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey haini bulacak mı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey haini bulacak mı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

02.03.2021 22:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 48. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin 48’inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay’ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey’in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 3 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv’de ekranında olacak.

resize-ece09349-8Oa9

SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır.

resize-8bo05587-T5Vf

Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

resize-8bo05599-3ZXf

OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

resize-8bo05613-cc73

Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder.

resize-8bo05620-NOhw

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

resize-ece07644-HiPG

YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak?

resize-ece07744-FocV

Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi?

resize-ece07778-xQnX

Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim?

resize-ece08115-I0jC

Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne?

resize-ece08331-Kp0A
Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

resize-ece08159-MNbe

Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

resize-ece08525-UI0F

resize-ece09340-LLKj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
BluTV'nin Acans dizisinden ilk fragman yayınlandı! Acans zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncularıBluTV'nin Acans dizisinden ilk fragman yayınlandı! Acans zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Platonik aşkı! Ulaşamayınca...

Platonik aşkı! Ulaşamayınca...

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Diğer Haberler

Alev Alev 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ömer ve Ozan'ı gözyaşlarına boğan olay

Alev Alev'de Ömer ve Ozan'ı gözyaşlarına boğan olay

Arıza dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da İhtiyar'dan şok itiraf: Ali Rıza benim öz oğlum

Arıza dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da İhtiyar'dan şok itiraf: Ali Rıza benim öz oğlum

BluTV'nin Acans dizisinden ilk fragman yayınlandı! Acans zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

BluTV'nin Acans dizisinden ilk fragman yayınlandı! Acans zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Sen Çal Kapımı dizisi final mi yapacak? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranlarına kötü haber!

Sen Çal Kapımı dizisi final mi yapacak? Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranlarına kötü haber!

TRT'nin MİT dizisi Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

TRT'nin MİT dizisi Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

Akıncı dizisinde flaş değişiklik

Akıncı dizisinde flaş değişiklik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.