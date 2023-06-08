MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

08.06.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Gündüz Bey karakteriyle büyük beğeni toplayan Emre Basalak şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun eşi de güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisinde uzun süre Gündüz Bey karakterine hayat veren Emre Basalak şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncunun eşi güzelliğiyle büyüledi.

Emre Basalak 2

Ünlü oyuncu Emre Basalak'ın eşi Pınar Basalak bir keman sanatçısı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Pınar Basalak eşi ile fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Emre Basalak eşi

Emre Basalak ve eşinin fotoğraflarında sosyal medyada; 'Çok güzelsiniz', 'Maşallah size', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Güzel insanlar' gibi yorumlar yapılıyor.

Emre Basalak eşi 2

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Emre Basalak 5

Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları’nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.

Emre Basalak 3

İlk oyunculuk deneyimini Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Köprü ve Deniz Yıldızı dizilerinde de rol almıştır.

Emre Basalak kuurlış osman

2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığı’nca ödüle layık görülen Emre Basalak, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermiştir.

Emre Basalak 4

Emre Basalak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldiÇağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinden ayrıldı! Yerine bakın kim geldi
Piyasalardaki hareketlilik sonrası paylaştı!Piyasalardaki hareketlilik sonrası paylaştı!
Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."Ünlü isimden Simge Sağın'a sert sözler! "Rezil..."
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Emre Basalak kuruluş osman Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.