Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Emre Basalak'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisinde uzun süre Gündüz Bey karakterine hayat veren Emre Basalak şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncunun eşi güzelliğiyle büyüledi.

Ünlü oyuncu Emre Basalak'ın eşi Pınar Basalak bir keman sanatçısı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Pınar Basalak eşi ile fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Emre Basalak ve eşinin fotoğraflarında sosyal medyada; 'Çok güzelsiniz', 'Maşallah size', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Güzel insanlar' gibi yorumlar yapılıyor.

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları’nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Köprü ve Deniz Yıldızı dizilerinde de rol almıştır.

2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığı’nca ödüle layık görülen Emre Basalak, Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermiştir.



