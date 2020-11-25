‘Kuruluş Osman’ o ülkede en çok izlenen dizi oldu

Atv ekranındaki ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve çarşamba akşamları yayınlanan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da dikkat çekti.

Birçok farklı ülkede yayınlanan ‘Kuruluş Osman’, Arnavutluk’un “en çok izlenen dizisi” oldu.

İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN’da “Osmani” ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time’da ekrana gelen Kuruluş Osman, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.





