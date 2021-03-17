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Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi!

17.03.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi!

Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle, evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyup işkence ettiği iddia edilen İpek Hattat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Hattat’ın beş ayrı suçtan 32 yıla kadar hapsini talep etti.

İddiaya göre 25 Şubat'ta arızalı bir cihazı almak için, Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın evine giden kurye Renas Demirbaş evde alıkonuldu ve darbedildi.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat’ın, bozuk tabletini almak üzere 25 Şubat’ta Sarıyer Yeniköy’deki villasında gelen kurye Renas Demirbaş’ı saatlerce alıkoyduğu, küfür ve tehditlerde bulunduğu, ayrıca onu köpek dışkısının üzerine oturtmaya çalıştığı anlatıldı.

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İpek Hattat’ın kuryenin patronunun kendisine hakarette bulunduğu, tehdit ettiği, kuryeyi zorla alıkoymadığı şeklindeki ifadesine de iddianamede yer verildi.

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32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, İpek Hattat’ın “konutta birden fazla kişi ile yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsini istedi.

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Olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “konutta birden fazla kişi ile yağma” suçlarından 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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"EKİPLER KAPIYI KIRDI"

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden kuryeci Renas D. katılmıştı.

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“İpek Hattat, şoförü ve erkek arkadaşı beni zorla evin içerisine alıp kapıyı kilitledi" diyen kuryeci şöyle devam etti; 'Patronun gelmeden bırakmıyorum' dedi. İpek Hattat telefonumu paramparça etti, iki saat boyunca hakarete maruz kaldım, hayvan dışkısının üstüne oturmamı istedi, polisler kapıya geldi ama gördüğü halde açmadı, ekipler de kapıyı kırdı."

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ne sosyetik rezil desene cezasını bulur

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