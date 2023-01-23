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  4. Dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca... Kahreden gerçek böyle ortaya çıktı

Dükkandan 2 gün boyunca çıkmayınca... Kahreden gerçek böyle ortaya çıktı

23.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kahreden bir olay meydana geldi. 5 aydır bir apartmanın girişindeki dükkanda yalnız yaşayan ve her gün dışarı çıktığı bilinen 72 yaşındaki Naci Yanık'ın arkadaşları 2 gün boyunca dükkandan çıkmadığını fark etti. Bunun üzerine camdan bakan arkadaşları Yanık'ın hareketsiz halde koltuğun üzerinde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, camı kırıp içeri girdiklerinde Yanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahreden olay, Antalya'daki Mehmet Pırıltı Caddesi üzerindeki bir apartmanının giriş katındaki dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 aydır bir dükkanda yalnız yaşayan Naci Yanık’ı (72) 2 gün boyunca göremeyen arkadaşları dükkana geldi. Camdan içeriye baktıklarında Yanık’ın koltuk üzerinde hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EKİPLER CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkanını kapısının içten kilitli olması üzerine polis ekipleri odunla camı kırarak içeriye girdi.

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YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Naci Yanık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Her gün dışarı çıktığı belirtilen yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)

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