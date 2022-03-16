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Küslüğün perde arkası! Ahmet Mümtaz Taylan Cengiz Bozkurt arası bozuk mu? Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt barıştı mı?

16.03.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un barıştığına dair iddialar gündemde yer almaya başladı. Leyla ile Mecnun dizisinin vazgeçilmez karakterlerinden olan Erdal Bakkal ve İskender yani Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın barıştığı söylentileri hayranlarını heyecana boğdu. Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'a dair merak edilen detaylar!

Küslüğün perde arkası! Ahmet Mümtaz Taylan Cengiz Bozkurt arası bozuk mu? Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt barıştı mı?

Leyla ile Mecnun dizisi 2011 yılında yayınlanmaya başlayan bir absürt komedi yapımıydı. Dizi, yayınlandığı andan itibaren izleyiciler tarafından çok sevildi. 2011 yılında başlayan Leyla ile Mecnun 2013 yılında ekranlara veda etmişti. Sevilen dizi Exxen'de yeniden yayınlanmaya başladı. Leyla ile Mecnun'un başarılı oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un ilk önce aralarının bozuk olduğu şimdi ise barıştığı haberleri ortada dolanmaya başladı. Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt hayranları ikilinin barışıp barışmadığını merak ediyor. Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN VE CENGİZ BOZKURT BARIŞTI MI?

Leyla ile Mecnun dizisinin başrol oyuncularından Erdal Bakkal karakterine can veren Cengiz Bozkurt ve İskender'e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın bir süredir küs oldukları biliniyordu. Dizinin çekimleri için mecburi bir araya gelen ekip, yapıma şartlar sunmuştu. Bugün setten müjdeli haber geldi.

Exxen'de yayınlanan dizinin üçüncü sezonu için kamera karşısına geçen Leyla ile Mecnun ekibi setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Küslüğün perde arkası! Ahmet Mümtaz Taylan Cengiz Bozkurt arası bozuk mu? Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt barıştı mı?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN VE CENGİZ BOZKURT NEDEN KÜSTÜ?

Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un neden küstüğü araştırılan konular arasında. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin Erdal Bakkal’ı Cengiz Bozkurt ile İskender’i Ahmet Mümtaz Taylan’ın beraber sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu küslük 9 yıl öncesine dayanıyor. Küsme hadisesi şöyle cereyan etmiş;

Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürüldü. Bir gün Leyla ile Mecnun'un kamera arkasında, Set çalışanlarından alınan bilgiye göre “Leyla ile Mecnun”un dağ başında çekilen bir sahnesinde yardımcı yönetmen, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sürekli bağırmasına ve hakaretlerine dayanamayıp “Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben’ deyip çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktı ve yine aynı sezonda set amiri birkaç kez “Ekibime küfretme” diyerek Taylan’ın üzerine yürüdü ve büyük bir kavga önlendi.

Cengiz Bozkurt yaşanan bu olaylardan sonra “Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti, ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam” diyerek Ahmet Mümtaz Taylan’ın olduğu setlerde çalışmayacağını söyledi.

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Ahmet Mümtaz Taylan
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