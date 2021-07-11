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Kuşum Aydın alkışlar az gelince sahneden indi

11.07.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da konser veren Kuşum Aydın, 1,5 yıl sonra çıktığı sahnede alkışların sesi az gelince sahneden indi. Alkış seslerinin yükselmesiyle tekrar sahneye çıkan Kuşum Aydın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşum Aydın alkışlar az gelince sahneden indi

Bodrum'da yerli ve yabancı turistlere konser veren Kuşum Aydın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni normalleşmenin ardından ilk sahnesini burada alan Kuşum Aydın, alkış seslerini fazla duyamayınca "Tekrar geliyorum, alkışların sesini duyacağım" diyerek sahneden indi. Alkış seslerinin yükselmesinin ardından tekrar sahneye çıkan kuşum Aydın, bardakçı koyunu inletti.

Adım atacak yer kalmayan konser alanında sahne alan Aydın, şarkıları ile coşan hayranları bol bol fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan aydın tatilcilere halay bile çektirtti. Sahneleri özlediğini söyleyen Aydın'ın sahne performansı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Bodrum
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