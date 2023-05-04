MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuşum Aydın estetiklerden sonraki haliyle şoke etmişti! 5 ayda 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Kuşum Aydın estetiklerden sonraki haliyle şoke etmişti! 5 ayda 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

04.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşum Aydın geçtiğimiz aylarda bir yayına katılınca son haliyle herkesi şoke etmişti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bambaşka birine dönüşen Kuşum Aydın bu halinden memnun değildi. Ünlü isim 2. Sayfa'ya katılarak 5 ayda 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Kuşum Aydın estetiklerden sonraki haliyle şoke etmişti! 5 ayda 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde son halini paylaşan Kuşum Aydın paylaşımına "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım devam ediyor" notunu düşmüştü. Herkes Kuşum Aydın'ın mide ameliyatı olup olmadığını merak etmişti.

Bir döneme damga vuran şarkıcı yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşmüş ve "Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi. Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var." demişti.

bhnvhbnv

Kuşum Aydın 2. Sayfa programına katılarak 5 ayda 17 kilo verdiğini açıkladı.

Kızıyla verdiği seksi pozlar tepki çekince... Kızıyla verdiği seksi pozlar tepki çekince...

KUŞUM AYDIN'IN SON HALİ

sssss
Kuşum Aydın programdaki konuşmasında "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" dedi.

dffd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Sandal'ın Erbakan'a yanıtı gündem olduMustafa Sandal'ın Erbakan'a yanıtı gündem oldu
Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."Volkan Demirel'in karısından seçim paylaşımı! "Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben..."
Yine cesaretini konuşturdu! Transparan giyip arkasını dönünce...Yine cesaretini konuşturdu! Transparan giyip arkasını dönünce...
Anahtar Kelimeler:
Kuşum Aydın

En Çok Okunan Haberler

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Bakan Soylu’dan çok konuşulacak 6’lı Masa çıkışı: ‘Elimizde ses kaseti var!’

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Altında çifte rekor! İslam Memiş yatırımcıları böyle uyardı

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu'nun dolandırıldığı olayda yeni gelişme!

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.