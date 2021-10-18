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Kusursuz sosyal medya fotoğraflarının arkasındaki gerçeği gösterdi! Japon model, bütün modelleri yıktı

18.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamalarının her geçen gün popülerliğini arttırmasıyla beraber kullanıcılar, hayatlarındaki her anı bu platformlardan sunmaya başladı. Ancak sosyal medyaya yüklenecek fotoğraflar konusunda her kullanıcı dürüst olmuyor. Sosyal medya fotoğrafları genellikle profesyonel kişiler tarafından oluşturulan kusursuz görünümleri yüklüyor.

Kusursuz sosyal medya fotoğraflarının arkasındaki gerçeği gösterdi! Japon model, bütün modelleri yıktı

Sosyal medyanın aktif hale gelmesiyle birlikte fenomenlik adı verilen bir meslek dalı oluştu. Sosyal medyada takipçisi sayısı yüksek olan kişiler, kitleleri etkileyerek reklam ve markalarla yapılan iş birlikleri sonucunda para kazanıyor. Çoğu zaman ise sosyal medyada gezdiğinizde sizleri kusursuz bir güzellik algısı karşılıyor. Japonya’da yaşayan Vienna isimli fenomen ise sosyal medya fotoğraflarının sanılandan çok farklı şeyler yansıttığını gösterdi. Fotoğraflarının çekiminin arka planını paylaşan Vienna, takipçilerinden tam not aldı.

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Sosyal medya için fotoğraf çekilmek istenildiğinde çoğu zaman yanınızdaki kişilerden yardım alırsınız. Peki fotoğrafınızı çekebilecek bir kişi bulunmuyorsa? Sosyal medya fenomeni ve model olan Vienna, işte bu anlarda başvurduğu yöntemi takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya ve gerçek hayattaki görüntülerin farklı olduğunu samimi bir şekilde ortaya koyan Vienna, takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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