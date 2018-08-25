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Kütahya'da toplu balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da kent merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda toplu balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu.

Kütahya'da toplu balık ölümleri

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da kent merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda toplu balık ölümleri, tedirginliğe neden oldu.
Baraj kenarında piknik yapmaya gidenler, yüzlerce balığın telef olduğunu görünce durumu yetkilileri bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri toplu balık ölümlerinin yaşandığı Enne Barajı'nda incelemelerde bulundu. Görevliler sudan ve telef olan balıklardan numuneler aldı. Yetkililer alınan numunelerin tahlil için laboratuara gönderildiğini, olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Hafta sonları Ene Barajı kıyısına piknik yapmaya gittiğini belirten Murat Kart, "Bu hafta barajda gördüğümüz manzara bizi şok etti. Yüzlerce balık ölüsüyle karşılaştık" dedi.

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Kütahya'da toplu balık ölümleriKütahya'da toplu balık ölümleriKütahya'da toplu balık ölümleriKütahya'da toplu balık ölümleri

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