Kutsal tapınağa izinsiz bir şekilde çıkan turisti elindeki sopayla bekledi! Yanına yaklaşıp bir anda kafasına vurdu

Koruma altındaki Meksika arkeolojik sit alanı Chichen Itza'nın bir parçası olan Kukulcán Tapınağı, bir zamanlar Maya kültürünün dininin bir uzantısı olarak insan kurban etmek için kullanılıyordu. Kurbanların, genellikle vahşice dövüldükten, kafa derileri yüzüldükten, yakıldıktan veya bağırsakları çıkarıldıktan sonra Mayaların karakteristik set piramitlerinin zirvesinde başları kesilirdi. Meksika kültüründe kutsal olarak kabul edilen Kukulcán Tapınağı ilginç anlara sahne oldu. Bir turistik katı tapınak kurallarını hiçe sayarak basamakları çıkarak zirveye ulaşmak istedi. Anca işler hesapladığı gibi gitmedi.

ÖNCE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURDURDU

Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği adam basamakların ortasındayken tutuldu ve aşağıya indirildi. Polonyalı olduğu ifade edilen turist tapınağı ziyaret eden yerel halkın tepkisiyle karşılaştı. İsmi açıklanmayan bir Meksikalı ise duruma çok kızarak yerden bulduğu bir sopayı güvenlik görevlilerinin yanındaki adamın kafasına vurdu.

Polonyalı turist yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduktan sonra 5 bin peso (yaklaşık 1.721 TL) para cezasına çarptırıldı.