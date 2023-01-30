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  4. Kutsal tapınağa izinsiz bir şekilde çıkan turisti elindeki sopayla bekledi! Yanına yaklaşıp bir anda kafasına vurdu

Kutsal tapınağa izinsiz bir şekilde çıkan turisti elindeki sopayla bekledi! Yanına yaklaşıp bir anda kafasına vurdu

30.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki eski Maya Kukulcán Tapınağı'na izinsiz giren Polonyalı bir turist güvenlik görevlilerinin kendisini merdivenden indirmesinden sonra bir de yerel halktan bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Elinde büyük bir sopayla adamın tapınaktan inmesini bekleyen adam kalabalığın arasından sıyrılarak elindeki sopayla Polonyalı turistin kafasına vurdu.

Koruma altındaki Meksika arkeolojik sit alanı Chichen Itza'nın bir parçası olan Kukulcán Tapınağı, bir zamanlar Maya kültürünün dininin bir uzantısı olarak insan kurban etmek için kullanılıyordu. Kurbanların, genellikle vahşice dövüldükten, kafa derileri yüzüldükten, yakıldıktan veya bağırsakları çıkarıldıktan sonra Mayaların karakteristik set piramitlerinin zirvesinde başları kesilirdi. Meksika kültüründe kutsal olarak kabul edilen Kukulcán Tapınağı ilginç anlara sahne oldu. Bir turistik katı tapınak kurallarını hiçe sayarak basamakları çıkarak zirveye ulaşmak istedi. Anca işler hesapladığı gibi gitmedi.

ÖNCE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURDURDU

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Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği adam basamakların ortasındayken tutuldu ve aşağıya indirildi. Polonyalı olduğu ifade edilen turist tapınağı ziyaret eden yerel halkın tepkisiyle karşılaştı. İsmi açıklanmayan bir Meksikalı ise duruma çok kızarak yerden bulduğu bir sopayı güvenlik görevlilerinin yanındaki adamın kafasına vurdu.

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Polonyalı turist yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduktan sonra 5 bin peso (yaklaşık 1.721 TL) para cezasına çarptırıldı.

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Meksika tapınak

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