Kuveyt Türk müşteri hizmetleri, genel merkez numarası, adres bilgileri

Faizsiz finans alanında faaliyetlerini sürdüren Kuveyt Türk, müşterilerinin memnuniyetini önemsiyor. Müşteri odaklı anlayışı ve son teknolojiyi takip eden çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olarak özenle hareket ediyor. Kuveyt Türk müşterilerinin ihtiyaç duyduğu iletişim bilgileri, Kuveyt Türk müşteri hizmetleri direkt bağlanma ve iletişim kanalları için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Kuveyt Türk İletişim Bilgileri

Kuveyt Türk, insana değer veren hizmet anlayışıyla uzman bir kadroyla Türkiye genelindeki şubelerinde hizmet veriyor. Aynı titiz anlayışı müşteri hizmetlerinde de sürdüren Kuveyt Türk, gelişen teknolojinin imkânlarını da sonuna kadar kullanıyor. Kuveyt Türk iletişim bilgileri, internet ve telefon bankacılığı bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Numarası

Kuveyt Türk müşteri hizmetleri araması yapmak isteyen müşteriler için iki farklı çağrı merkezi numarası bulunuyor.

l Kuveyt Türk çağrı merkezine bağlanarak bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek, sorun ve taleplerinizi iletmek için 444 0 123 ya da 0850 251 0 123 no’lu numaraları arayabilirsiniz.

l Çağrı merkezinden Türkçe, İngilizce, Arapça ve işaret dillerinde hizmet alabilirsiniz.

l Kuveyt Türk müşteri hizmetleri bağlanma işlemlerini 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

l Sesli yanıt sistemini kullanarak müşteri temsilcisine bağlanmadan işlemlerinizi hızla yapabilirsiniz.