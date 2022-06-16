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  4. Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! Teyzesinin oğlunu sokak ortasında öldürdü

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! Teyzesinin oğlunu sokak ortasında öldürdü

16.06.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kuzenler arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Kuzenlerin kavgası kanlı bitti! Teyzesinin oğlunu sokak ortasında öldürdü

Niğde'deki olay dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. M.B., iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Polis, cinayet şüphelisi M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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cinayet Niğde
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