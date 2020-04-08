Kuzey Güney konusu nedir? Kuzey Güney dizisi ne zaman, hangi yıl yayınlandı?

Kuzey (Kıvanç Tatlıtuğ) deli dolu, isyankar, öfkesini kontrol etmekte güçlük çeken tam anlamıyla “deli kanlı”, gözü kara, haksızlığa tahammülü yok, sabırsız..Sözün yetmediği yerde, yumruklarıyla konuşuyor. Bu yüzden küçüklüğünden beri başı dertten kurtulmuyor bir türlü..

Kuzey- Güney iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesi.. Yolları ayrı… Hedefleri farklı … Hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı… Zıt karakterlere sahip iki erkek kardeşin tek ortak noktaları, aşkları Cemre..

Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney yayınlandığı dönemde reytinglere damga vurmuştu.

Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de tekrar bölümleriyle Kanal D'de yeniden yayınlanmaya başladı.

Ağabeyi Güney (Buğra Gülsoy) ise tam tersine sakin, sabırlı, düşünmeden adımını atmayan, çalışkan bir genç.. Her ne kadar davranış biçimleri ve karakterleri farklı olsa da Kuzey ve Güney önceleri, anlaşan birbiriyle iyi geçinen iki kardeş..

Güney, babasının kabullendiği bu dar dünyanın dışına çıkmak zengin bir hayat sürmek için hırsla çalışıp, iyi bir üniversiteye girmeye çalışırken , en büyük hayali asker olmak olan Kuzey askeri akademiye girmenin hayallerini kuruyor.

Cemre’nin (Öykü Karayel) kuaför olan annesi Gülten (Zerrin Tekindor) ile birlikte mahalleye taşınmasıyla iki kardeşin hayatını alt üst edecek olaylar başlıyor.Güney’in üniversite sınavına gireceği günün öncesinde, Cemre’ye aşkını söylemeye hazırlanan Kuzey, Cemre’nin seçimini öğrenir.O gece yaşananlar iki kardeşin yollarının tamamen ayrılmasına neden olur..

Güney, üniversiteyi kazanır, önünde yeni ufuklar açılırken, Kuzey tam dört yılını hapishane duvarları arasında geçirmek zorunda kalır.Cezaevinde yaşadıklarının derin izlerini taşıyarak serbest kalan Kuzey geri döndüğünde, hiç kimse bıraktığı yerde değildir artık.