Kuzey Güney konusu nedir? Kuzey Güney dizisi ne zaman, hangi yıl yayınlandı?

Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney, Çarşamba akşamları saat 22.45’de tekrar bölümleriyle Kanal D'de yeniden yayınlanmaya başladı.
İlk bölümüyle 7 Eylül 2011'de seyirci karşısına çıkan Kuzey Güney, 80 bölüm yayınlandıktan sonra 26 Haziran 2013'de final yaparak ekrana veda etmişti.
Yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alındığı Kuzey Güney yayınlandığı dönemde reytinglere damga vurmuştu.
Kuzey- Güney iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesi.. Yolları ayrı… Hedefleri farklı … Hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı… Zıt karakterlere sahip iki erkek kardeşin tek ortak noktaları, aşkları Cemre..
Kuzey (Kıvanç Tatlıtuğ) deli dolu, isyankar, öfkesini kontrol etmekte güçlük çeken tam anlamıyla “deli kanlı”, gözü kara, haksızlığa tahammülü yok, sabırsız..Sözün yetmediği yerde, yumruklarıyla konuşuyor. Bu yüzden küçüklüğünden beri başı dertten kurtulmuyor bir türlü..
Ağabeyi Güney (Buğra Gülsoy) ise tam tersine sakin, sabırlı, düşünmeden adımını atmayan, çalışkan bir genç.. Her ne kadar davranış biçimleri ve karakterleri farklı olsa da Kuzey ve Güney önceleri, anlaşan birbiriyle iyi geçinen iki kardeş..
Güney, babasının kabullendiği bu dar dünyanın dışına çıkmak zengin bir hayat sürmek için hırsla çalışıp, iyi bir üniversiteye girmeye çalışırken , en büyük hayali asker olmak olan Kuzey askeri akademiye girmenin hayallerini kuruyor.
Cemre’nin (Öykü Karayel) kuaför olan annesi Gülten (Zerrin Tekindor) ile birlikte mahalleye taşınmasıyla iki kardeşin hayatını alt üst edecek olaylar başlıyor.Güney’in üniversite sınavına gireceği günün öncesinde, Cemre’ye aşkını söylemeye hazırlanan Kuzey, Cemre’nin seçimini öğrenir.O gece yaşananlar iki kardeşin yollarının tamamen ayrılmasına neden olur..
Güney, üniversiteyi kazanır, önünde yeni ufuklar açılırken, Kuzey tam dört yılını hapishane duvarları arasında geçirmek zorunda kalır.Cezaevinde yaşadıklarının derin izlerini taşıyarak serbest kalan Kuzey geri döndüğünde, hiç kimse bıraktığı yerde değildir artık.
Güney ve Cemre evlilik planları yapmakta, Güney zengin olma yolunda adımlar atmaktadır. Okuldan arta kalan zamanlarında bir golf kulübünde çalışırken kendince önemli insanlarla iletişim kurmaya başlamıştır bile.. Okul arkadaşı Banu (Bade İşçil) Güney’den çok hoşlanmaktadır. Banu zengin bir iş adamının kızıdır..
İkisinin arkadaşlığı Cemre’yi huzursuz etse de, başlarda Banu’yu kendisi için tehlike olarak görmez.. Kuzey’in hapishane günleri bitip de aralarına dönmesiyle, yolunda gittiğini sandıkları her şey değişir..
Ailenin büyük bir sırrı, Güney’in hayatı boyunca taşıyacağı büyük bir yükü vardır.. İki kardeşi birbirlerinden daha uzağa atan bu sır aynı zamanda onları birbirlerinden ayrılmaz kılan tek neden olarak, hayat mücadelelerinde önlerine çıkacak en büyük engeldir..
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