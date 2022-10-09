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Kuzey Iraklı sevgilisi onun için kesenin ağzını açmıştı! Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle sahnede!

09.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Gündeş, evlendiği iddia edilen Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi olan 1.8 milyon dolarlık (33 milyon TL) tektaşla sahneye çıktı. Özel hayatı hakkında konuşmayan Ebru Gündeş'in yüzüğünü görenler "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumları yaptı.

Rıza Sarraf'tan boşanan Ebru Gündeş Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni aşka yelken açtı. Bahar Candan'ın eski aşkı olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'e aldığı pahalı hediyelerle gündeme geliyor.

Son olarak Rassan Khoshnaw'un Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcadığı iddia edilmişti. Dubai’deki ‘Burj El Arab Oteli'nin kral dairesindeki teklif için Rassan, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzüğü de Ebru Gündeş'e vermişti.

Ekran Alıntısı

Güneş'in 1.8 milyon dolar, yani 33 milyon lira değerinde yüzükle sahneye çıkması sosyal medyayı salladı. Dans ederken ellerini ön planda tutan Ebru Gündeş'e "Kadın zengin seviyor", "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumları yağdı.

Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş için 2 milyon dolar harcadı! Helikopterle bakın kimi getirmişRassan Khoshnaw Ebru Gündeş için 2 milyon dolar harcadı! Helikopterle bakın kimi getirmiş


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Bahar Candan Ebru Gündeş sevgilisi yaşında
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