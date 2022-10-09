Kuzey Iraklı sevgilisi onun için kesenin ağzını açmıştı! Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle sahnede!

Rıza Sarraf'tan boşanan Ebru Gündeş Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni aşka yelken açtı. Bahar Candan'ın eski aşkı olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'e aldığı pahalı hediyelerle gündeme geliyor.

Son olarak Rassan Khoshnaw'un Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcadığı iddia edilmişti. Dubai’deki ‘Burj El Arab Oteli'nin kral dairesindeki teklif için Rassan, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzüğü de Ebru Gündeş'e vermişti.

Güneş'in 1.8 milyon dolar, yani 33 milyon lira değerinde yüzükle sahneye çıkması sosyal medyayı salladı. Dans ederken ellerini ön planda tutan Ebru Gündeş'e "Kadın zengin seviyor", "Yüzüğü göstermek için ne dans etti" yorumları yağdı.



