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  4. Kuzey Kore'yle ilgili çarpıcı iddia! ABD müttefikleriyle paylaşıp tarih verdi

Kuzey Kore'yle ilgili çarpıcı iddia! ABD müttefikleriyle paylaşıp tarih verdi

13.05.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'yle ilgili son istihbarat ABD tarafından dünyaya servis edildi. Daha önce 6 kez balistik füze denemesi yapan ülkenin bu ay içinde 7. denemeyi de yapabileceği aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu denemelerini "istikrarı bozucu" olarak değerlendirirken ABD Başkanı Biden'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Kuzey Kore'yle ilgili çarpıcı iddia! ABD müttefikleriyle paylaşıp tarih verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.

"YAKIN KOORDİNASYON HALİNDEYİZ"

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PASKİA

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.

Ekran Alıntısı

Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

6. SINIF ÖĞRENCİSİNDEN PSAKI'YE SORU

Öte yandan, basın toplantısında 6'ncı sınıf öğrencisi Rory Hu da çocuk eğitim dergisi Nick News adına Psaki'ye soru yöneltti.

Hu, Psaki'ye Biden'ın çocukların zihinsel sağlığının sosyal medyada korunması konusunda ne tür politikalar izlediği yönünde bir soru yöneltti.

Psaki ise Biden'ın bu konuya büyük önem verdiğini ve bu konuda ekibinin çalıştığını söyledi.

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