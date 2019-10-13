MAGAZİN

Kuzey Yıldızı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey meydan okudu: "Şimdi yazsınlar kral geri döndü"

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2019 22:59 | Son Güncelleme

Show TV'nin dizisi Kuzey Yıldızı’nın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız’ın evlenme kararı aldığı Kuzey Yıldızı dizisinin yeni bölüm fragmanında kızlar, Ömer’in nişanlı olduğunu öğreniyor. Mine ve Gökçe annelerinden gelen telefonla şoke olurken, takım elbise giyen ve değişimiyle dikkat çeken Kuzey’in “Bir süredir yoktum, demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü!” sözleri merak uyandırıyor. İşte Kuzey Yıldızı 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ekrana gelen son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Heyecanın eksilmediği bölümün final sahnesinde Kuzey ve Yıldız’ın birlikte denize açıldıklarını ve fırtınaya yakalandıklarını öğrenen Ruhi öfkeyle silahını Kuzey’e doğrulttu. Ekran başındakilerin nefeslerini tutarak izledikleri sahnede Ruhi, Kuzey’e ateş edecekken son anda Yıldız, Kuzey’in önüne geçerek kendini siper etti.

YILDIZ GİTMEKTEN VAZGEÇTİ!

Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde arkasından gelen Kuzey, Yıldız’a yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Yıldız, Kuzey’in arkadaş olma teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için ona belirli bir süre verirken Çetin, adım adım Feride’yi takip etti. Gitmeden vazgeçen Yıldız evine geri dönerken, yaşanan olaylar ikiliyi daha da yakınlaştırdı. Kuzey ve Yıldız ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalıştı.

RUHİ, KUZEY’İ VURACAKKEN YILDIZ ÖNÜNE GEÇTİ!
Kendisine görücü geleceğini öğrenen Pembe, kızlardan yardım isterken işler umduğu gibi gitmedi. Kızların katıldığı doğum günü partisinde ortalık savaş alanına dönerken, Feride’yi rahatsız eden Çetin, Kuzey’in sert yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Abisinin yokluğunda dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kalan Yıldız ile Kuzey yıllar sonra baş başa bir gece geçirdi. Fırtınanın çıkmasıyla deniz kenarında bir balıkçı barınağına sığınan ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kuzey ile Yıldız’ı birlikte gören Ruhi, Kuzey’e silah doğrulttu. Kuzey’in önüne kendini siper eden Yıldız’ın vurulduğu final sahnesi izleyenleri şoke etti.

KUZEY YILDIZI REYTİNG ORANLARI
Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 7.52 rating ve yüzde 20.68 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 5.77 rating ve yüzde 15.66 izlenme payı, AB’de ise yüzde 4.57 rating ve 13.27 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #arkadaşım etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #arkadaşım etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana geldi. Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde arkasından gelen Kuzey, Yıldız’a yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Yıldız, Kuzey’in arkadaş olma teklifiyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için ona belirli bir süre verirken Çetin, adım adım Feride’yi takip etti. Gitmeden vazgeçen Yıldız evine geri dönerken, yaşanan olaylar ikiliyi daha da yakınlaştırdı. Kuzey ve Yıldız ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalıştı. Kendisine görücü geleceğini öğrenen Pembe, kızlardan yardım isterken işler umduğu gibi gitmedi. Kızların katıldığı doğum günü partisinde ortalık savaş alanına dönerken, Feride’yi rahatsız eden Çetin, Kuzey’in sert yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Abisinin yokluğunda dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kalan Yıldız ile Kuzey yıllar sonra baş başa bir gece geçirdi. Fırtınanın çıkmasıyla deniz kenarında bir balıkçı barınağına sığınan ikiliyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Kuzey ile Yıldız’ı birlikte gören Ruhi, Kuzey’e silah doğrulttu. Kuzey’in önüne kendini siper eden Yıldız’ın vurulduğu final sahnesi izleyenleri şoke etti.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Star TV'den yeni diziStar TV'den yeni dizi
Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzey yıldızı kuzey yıldızı fragman

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

İstanbullu Gelin'de Esma'nın son hali şoke etti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur dizisine milli maç molası! Çukur 72. yeni bölüm bu akşam var mı? Show TV 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

Çukur ekrana ara verdi!

Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yaynlandı! Kılıç Timi, Markus'a karşı intikam peşinde! Savaşçı 77. son bölüm izle

Savaşçı'da Kılıç Timi böyle geri döndü!

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler! Azize dizisi oyuncuları kimler?

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler!

Aşk Ağlatır 7. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yusuf ve Ada aşk sarhoşu! Aşk Ağlatır 6. son bölüm izle!

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanında romantik sahneler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Altan'dan Hızır, Alpaslan ve İlyas'a işkence!

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'ya flaş transfer! Ramo dizisi oyuncuları kimler?

Murat Yıldırım'ın yeni dizisine flaş transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.