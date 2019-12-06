Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Aşkını ispatlamak isteyen Kuzey'in zorlu imtihanı!

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 7 Aralık Cumartesi akşamı 13. bölümüyle ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur.

Yıldız’ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey’in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin’den başkası değildir. Çetin, Kuzey’e ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır.

Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey- Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 12. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylemeye gelen Gökçe’ye engel oldu. Çünkü Yıldız’ın bu gerçeği öğrenmesi Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecekti. Gökçe’nin konuşmaması için elinden geleni yapan ve başarılı olan Kuzey, Sefer’i engelleyemedi. Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenen Yıldız, öfkeden deliye döndü. Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar bir bir boşa çıktı. Pes etmeye niyeti olmayan Kuzey hasta olunca, Yıldız dayanamayıp yardım etti. Aşıkların arasına engel olan buz dağı erimeye başladı. Kuzey ve Yıldız’ı ayırmak için elinden geleni yapan Şule, Yıldız’ın kapısını çaldı. Kuzey’in karşısında boşanma kağıdını Yıldız’a veren ve sözleriyle Yıldız’ı sinirlendiren Şule amacına ulaştı. Kimsenin beklemediği bir şey yapan Yıldız, işi zora soktu. Yıldız, sinirlerine hakim olamayıp boşanma kağıdını yırtınca, Şule boşanmaktan vazgeçti. Şule’nin oyununa gelen Yıldız, Kuzey’in sert tepkisiyle karşılaştı. Final sahnesinde Kuzey’in, “Sen beni istiyor musun, istemiyor musun?” sorusuna Yıldız’ın vereceği cevap merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

