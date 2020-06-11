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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlilik terapistinde!

DİZİ HABERLERİ  | 11.06.2020 02:25 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 29. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanında, Yıldız'ın yaylaya geri döndüğü tanıtımda Kuzey'in ailesiyle geçirdiği keyifli anlar izleyenleri gülümsetiyor. Çift terapisine devam eden ikiliye terapist bu sefer yogaya başlamalarını öneriyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 13 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan 29. yeni bölüm fragmanında, Yıldız ve Kuzey'i arı soktuğu anlarda heyecan yükselirken, tek iğne ile hangisinin kurtulacağı merakla bekleniyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, cumartesi akşamları yeni bölümleriyle Show TV'de yayınlanıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çetin, Yıldız'a Şule'nin ihanet belgelerini vererek şaşırtan bir hamle yaptı ancak Yıldız, yaşadıklarından sonra Çetin'e güvenmemeyi öğrenmişti. Belgeleri sahibine vermeye karar vererek Kuzey'in yanına gitti ancak iki inatçı keçi bir araya gelince yine atışmaya başladı. Çetin, Kuzey'i arayarak belgeleri Yıldız'a verdiğini söyleyince Kuzey sinirle Yıldız'ın yanına gitti. Denizin ortasında karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim yükselirken, aylardır beklediği belgelere nihayet kavuşan Kuzey, görüntüleri göstermek için avukatın yanına gitti. Çetin'in verdiği görüntüler yeterliydi ancak montaj olup olmadığının incelenmesi 2 ay sürecekti. Olanlar karşısında öfkelenen Şule ise Çetin'le yüzleşince şok edici bir gerçeği öğrendi, Çetin, belgeleri vermek için Şule'nin sevgilisinden para aldığını söyledi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Kuzey mutlu haberi ailesine verirken, Pembe de Doktor ile evleneceklerini söyleyince evde bayram havası yaşandı. Kuzey, özgürlük biletine ulaşsa da Yıldız ile hala bir araya gelememişti. Kuzey'le Yıldız, aralarındaki asıl engelin kendileri olduğuna karar verdi ve sonunda Yıldız'ın da ikna olmasıyla bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verdiler. Terapist, ikiliye bir sorumluluk alıp kendi problemlerini unutmaları gerektiğini söyleyerek sürpriz bir öneride bulundu, küçük bir çocukla 3 gün boyunca ilgileneceklerdi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)
Yıldız zaten cezaevinde tanıdığı Pamuk'u psikolojisi iyi olmadığı için almaya karar vermişti. Böylelikle ikili bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşayacaktı. Sefer ve Nahide'nin yıllardır bekledikleri şey nihayet gerçekleşti, Nahide hamileydi. Anne-baba olacağını öğrenen çift sevinçten havalara uçarken bir yandan da aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark etti. Nahide, Sefer'e çocuğuymuş gibi bakması için bir "yumurta" verirken, Sefer'in bu sorumluluk karşısında başına gelenler seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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