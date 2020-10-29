Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız'la evlenmek isteyen Kuzey'in damatlık sınavı!

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 31 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde Yıldız'la evlenmek isteyen Kuzey hem komik hem de zorlu bir mücadeleye giriyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar.



Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey'in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir.