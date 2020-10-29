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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız'la evlenmek isteyen Kuzey'in damatlık sınavı!

29.10.2020 00:43 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sefer ve ekibinin Dali maskeleriyle Nahide'yi kurtarma operasyonuna giriştiği tanıtımda Yıldız'la evlenmek isteyen Kuzey, Yaşar'ın zorlu sınavıyla karşı karşıya kalıyor. Yıldız için tüm zorluklara göğüs geren Kuzey'in görevleri yerine getirdiği eğlenceli anlar seyircileri kahkahalara boğuyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 31 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde Yıldız'la evlenmek isteyen Kuzey hem komik hem de zorlu bir mücadeleye giriyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız'ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)
Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey'in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Kuzey, bir Yıldız'a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız'a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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