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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey çocuk istiyor Yıldız kaçıyor!

09.12.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı. Yıldız ile Kuzey'in romantik dansının ekrana geldiği tanıtımda Yıldız, çocuk yapmamak için Kuzey'den kaçmaya çalışırken, bulduğu bahaneler izleyenleri güldürüyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. yeni bölümü 12 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 42. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ile Kuzey, başta her şeyin bir rüya olmasından korkup yaşadıkları mutluluğa inanmakta güçlük çekseler de artık evli ve mutlu bir hayata merhaba dediler.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)4
Büyük kavuşmanın ardından Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri de resmi olarak dünür olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Bir diğer evlilik hayali kuran kişi de Cevher olunca Nahide, ona hayırlı bir kısmet bulmak için kolları sıvadı. Ordu'da çıkan bir haber ise Sefer'in yeni bir maceraya atılmasına neden oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)1

Bir evde çıkan gizemli yangınları çözene 500 bin lira büyük ödül verileceğini duyan Sefer, bu işi çözmek için harekete geçti. Bu tehlikeli görevde pampası Kuzey'in de yanında olmasını istedi ancak yeni damat Kuzey'in gözü Yıldız'dan başkasını görmediği için operasyona Ruhi ve Poyraz ile başladı. Poyraz'ın korkarak son anda vazgeçmesi üzerine Sefer ve Ruhi birlikte eve girdi. Yangınların sebebini kolayca çözüp, ödülü almayı uman ikili karşılaştıkları gizemli ve korkunç şeylerle neye uğradıklarını şaşırdılar. Finalde koşarak evden kaçan Sefer ve Ruhi'nin lanetli evdeki operasyonu ise kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)4
Yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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