Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekrandaydı... 7 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

7 Kasım Cumartesi akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner
Olmak İster, Sadakatsiz, Zümrüdüanka, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı kıyasıya yarıştı. 7 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....
ATV'de akşam kuşağında fenomen hale gelen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster seyircisinin karşısına çıktı. Yarışmanın ardından ise seyirciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin tekrar bölümünü ekranlara geldi.
Dün Show TV'de akşam kuşağında ise Kuzey Yıldızı İlk Aşk seyircisiyle buluştu.
Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra baş rollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz ekranlara geldi.
Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Mumya Geri Dönüyor yabancı sinema izleyicisinin karşısına çıktı.
Fox TV'de ise Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu’ndan sonra sevilen dizi Zümrüdüanka ekranlara geldi.
TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Gönül Dağı dizisi izleyici ile buluştu.
TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 7 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı. Dün akşam reytinglerde kim birinci oldu işte total rakamlar...
Show TV’de baş rollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci sıraya yerleşti.
TV 8’in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye geceyi ikinci sırada kapattı.
Show TV’nin akşam kuşağında yayınlanan Show Ana Haber üçüncü oldu.
TRT 1’in beğenilen dizisi Gönül Dağı ise reyting listesinde dördüncü sıradan yer buldu.
Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kzuey Yıldızı İlk Aşka dizisinin özet bölümü beşinci program oldu.
AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi MasterChef Türkiye yer alırken ikinci sıradaGönül Dağı, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye özet bölümü yer aldı. Dördüncü sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer alırken Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu programını Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü takip etti.
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