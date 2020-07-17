Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner üstsüz güneşlendi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner, tatil için Bodrum'u tercih etti. Dizide canlandırdığı asi kız Karadeniz kızı karakteriyle gönülleri fetheden Güner, bol bol güneşlendi.

Kız kıza tatile çıkan güzel oyuncu Magazinburada tarafından Bodrum Torba'da görüntülendi. Üstsüz güneşlenen güzel oyuncu kadın arkadaşına güneş kremi sürdürürken objektiflere takıldı.



Çevredekilere aldırış etmeyen Güner, yüz üstü yatarak saatlerce güneşlendi. Başarılı oyuncu daha sonra denize girerek ferahladı.



Plajda tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun birçok hayranı yanına gelip fotoğraf çektirmek istedi.

Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.



