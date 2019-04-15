Kylie Jenner Coachella Festivali'ne damga vurdu!

Her yıl ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella, geçtiğimiz cuma günü başladı. Dünyanın her köşesinden insanların akın ettiği festivale, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Victoria’s Secret melekleri, Brooklyn Beckham ve sevgilisi, Katy Perry, Orlando Bloom gibi isimler katılırken, Türkiye’den de Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ve Dila Tarkan festivalde boy gösterdi…

Ancak festivalde yine bir isim vardı ki herkesi tarzıyla geride bıraktı.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner tarzıyla ve süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Altın işlemeli mini elbisesi ve elindeki yeşil yılan derisi minik çantasıyla festivale damga vuran Jenner takipçilerinden de tam not aldı.

Jenner'ın takipçileri Jenner'ı 'coachella kraliçesi' ilan etmekte gecikmedi.

