Kylie Jenner'dan hamilelik pozu! Tamamen çıplak

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi Webster adında bir kızı olan Kylie Jenner, ikinci çocuğuna hamile. 24 yaşındaki reality show yıldızı, yeni bir hamilelik fotoğrafı paylaştı.

Jenner 36,5 milyon dolarlık Holmby Hills'teki malikanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

Belirginleşen göbeğini ortaya seren gölgesinin fotoğrafını paylaşan Jenner, "Büyüyor" notunu yazdı. Fotoğraf, kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Jenner ile 30 yaşındaki şarkıcı Travis Scott, 7 Eylül'de hamilelik haberini duyurdu.



