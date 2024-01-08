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Kylie Jenner'ın babası cinsiyet değiştirmişti... Bülent Ersoy'dan bomba yorum: "Bu da mı döndü?"

08.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. Geçtiğimiz yıllarda Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Dünya Güzellerim' adlı programla adlarından uzun süre söz ettiren fantastik üçlü, 'Dünya Güzellerim Masada' adlı programla ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner'ın cinsiyet değiştirdiğini duyan Bülent Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi.

Türk sinema ve müzik piyasasının güçlü isimlerinden Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı. Youtube'da yayınlanan programda her gün yeni bir konu işleniyor. Bülent Ersoy'un Kylie Jenner için söyledikleri gündem oldu.

Her açıklamasıyla masaya damgasını vuran ve magazin gündeminden düşmeyen isim ise Bülent Ersoy'un ta kendisi.

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Geçtiğimiz bölümde Banu Alkan'ın azılı düşmanı sayılacak Kylie Jenner damgasını vurmuştu. Alkan'a 'özenmesiyle' bilinen Jenner'ın ailesinden de bu bölümde bahsedildi.

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Kylie Jenner'ın babası Bruce Jenner, Nisan 2015'te bir trans kadın olduğunu açıklayarak isminin 'Caitlyn' olduğunu duyurmuştu.

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Ersoy, Kylie Jenner'ın ebeveyni Caitlyn Jenner'ı duyunca "Babası annesi mi olmuş?" şaşkınlığını yaşadı.

"Bu da mı döndü?" diyen Ersoy, sonra sevinçli bir ifadeyle "Canım merhaba, nasıl yaptın, aferin" dedi.


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