Kylie Jenner'ın babası cinsiyet değiştirmişti... Bülent Ersoy'dan bomba yorum: "Bu da mı döndü?"

Türk sinema ve müzik piyasasının güçlü isimlerinden Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan yeni programlarıyla büyük beğeni topladı. Youtube'da yayınlanan programda her gün yeni bir konu işleniyor. Bülent Ersoy'un Kylie Jenner için söyledikleri gündem oldu.

Her açıklamasıyla masaya damgasını vuran ve magazin gündeminden düşmeyen isim ise Bülent Ersoy'un ta kendisi.

Geçtiğimiz bölümde Banu Alkan'ın azılı düşmanı sayılacak Kylie Jenner damgasını vurmuştu. Alkan'a 'özenmesiyle' bilinen Jenner'ın ailesinden de bu bölümde bahsedildi.

Kylie Jenner'ın babası Bruce Jenner, Nisan 2015'te bir trans kadın olduğunu açıklayarak isminin 'Caitlyn' olduğunu duyurmuştu.

Ersoy, Kylie Jenner'ın ebeveyni Caitlyn Jenner'ı duyunca "Babası annesi mi olmuş?" şaşkınlığını yaşadı.

"Bu da mı döndü?" diyen Ersoy, sonra sevinçli bir ifadeyle "Canım merhaba, nasıl yaptın, aferin" dedi.







