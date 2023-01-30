Kylie Jenner'ın kankasıydı! Anastasia 'Stassie' Karanikolaou tatil pozlarıyla dikkat çekti

Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı olan ve arkadaş çevresinde de sosyal medyada da Stassie adıyla anılan Anastasia Karanikolaou, bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Kylie Jenner'ın en iyi arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Turks and Caicos adalarına tatile gitti.

25 yaşındaki sosyal medya yıldızı, deniz keyfi yaparken yeşil ve mavi bir bikiniyle pozlar verdi. Tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen güzel yıldıza beğeni yağdı.

Anastasia Karanikolaou tüm günü denizde geçirdi ve kısa kaçamağın tadını çıkardı.





