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Kylie Jenner'ın kankasıydı! Anastasia 'Stassie' Karanikolaou tatil pozlarıyla dikkat çekti

30.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı ve bir dönem de ev arkadaşı olan Anastasia 'Stassie' Karanikolaou tatil pozlarıyla yine hayranlarını mest etti. Instagram'ına koyduğu her gönderiyle beğeni toplayan fenomen tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Kylie Jenner'ın kankasıydı! Anastasia 'Stassie' Karanikolaou tatil pozlarıyla dikkat çekti

Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı olan ve arkadaş çevresinde de sosyal medyada da Stassie adıyla anılan Anastasia Karanikolaou, bu sayede adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Kylie Jenner'ın en iyi arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Turks and Caicos adalarına tatile gitti.

25 yaşındaki sosyal medya yıldızı, deniz keyfi yaparken yeşil ve mavi bir bikiniyle pozlar verdi. Tanga bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen güzel yıldıza beğeni yağdı.

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Anastasia Karanikolaou tüm günü denizde geçirdi ve kısa kaçamağın tadını çıkardı.

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