MAGAZİN

Kylie Jenner’ın yenidoğan bebeğine bin dolarlık ayakkabı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Kylie Jenner’ın henüz üç aylık olan bebeğine bin dolar (4 bin 200 TL) değerinde ayakkabı hediye edildi. Jenner, ayakkabıyı sosyal medya hesabından paylaştı

Kylie Jenner’ın yenidoğan bebeğine bin dolarlık ayakkabı

Son olarak pazartesi günü, MET Gala’da erkek arkadaşı Travis Scott ile birlikte boy gösteren Kylie Jenner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Jenner, üç aylık kızı Stormi’ye hediye gelen ayakkabıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

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20 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Stormi adına hazırlanan Giuseppe Zanotti marka ayakkabıyı Instagram hesabından takipçilerine gösterdi.

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Fiyatı 1000 dolar olan ayakkabı için Giuseppe Zanotti’ye teşekkür eden Jenner, “Stormi’ye gönderilen bu ayakkabılar ne kadar tatlı” notunu yazdı.

Fiyatı 1000 dolar olan ayakkabı için Giuseppe Zanotti’ye teşekkür eden Jenner, “Stormi’ye gönderilen bu ayakkabılar ne kadar tatlı” notunu yazdı.


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