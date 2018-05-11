Kylie Jenner’ın yenidoğan bebeğine bin dolarlık ayakkabı

Son olarak pazartesi günü, MET Gala’da erkek arkadaşı Travis Scott ile birlikte boy gösteren Kylie Jenner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Jenner, üç aylık kızı Stormi’ye hediye gelen ayakkabıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

20 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, Stormi adına hazırlanan Giuseppe Zanotti marka ayakkabıyı Instagram hesabından takipçilerine gösterdi.

Fiyatı 1000 dolar olan ayakkabı için Giuseppe Zanotti’ye teşekkür eden Jenner, “Stormi’ye gönderilen bu ayakkabılar ne kadar tatlı” notunu yazdı.

Fiyatı 1000 dolar olan ayakkabı için Giuseppe Zanotti’ye teşekkür eden Jenner, “Stormi’ye gönderilen bu ayakkabılar ne kadar tatlı” notunu yazdı.



