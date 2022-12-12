Kylie Jenner karların içinde minik bikinisiyle şov yaptı

Dünyanın en genç zenginleri arasında yer alan 25 yaşındaki Kylie Jenner, bikinili paylaşımıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Jenner'ın pozuna kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

Ünlü rapçi Travis Scott'la çalkantılı bir ilişkisi olan Kylie Jenner, gece geç saatlerde karların ortasındaki sıcak havuza girdi.

Siyah minik bikinisiyle kıvrımlarını ortaya çıkaran Jenner, buradan paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.



Stormi ve Wolf adında iki çocuğu bulunan Kylie Jenner, düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı. Kylie Jenner'a ''Kim der 2 çocuk annesi'' ve ''Senden daha güzelini görmedim'' gibi yorumlar yapıldı.





