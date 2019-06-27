MAGAZİN

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay olmuştu! Böyle yorumlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanını da ele geçiren Kylie Jenner; makyajsız, filtresiz, doğal haliyle görüntülendi. Bu hali olay olan Jenner için "en etkili reklamı yaptı" yorumları gündeme geldi.

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay olmuştu! Böyle yorumlandı

Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Kylie Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.

Beverly Hills'te bir diş kliniğine girerken görüntülenen Kylie Jenner'ın, Instagram'daki ve gece hayatındaki halinden eser yoktu.

Kylie Jenner makyajsız bambaşka biri!Kylie Jenner makyajsız bambaşka biri!

EN ETKİLİ REKLAM YORUMU!

Kylie Jenner 4 yıl önce dudaklarındaki değişimle dünyanın merakını uyandırmıştı. Estetik yaptırdığını reddedip makyaj hilesi yaptığını itiraf etmişti. Çıkardığı ruj markasını sosyal medyadan yüzlerce takipçisine tanıtan Jenner bu sayede 1 milyar dolarlık servete ulaştı ve kozmetik imparatorluğu kurdu.

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Dişçiye giderken görüntülenen Jenner'ın bu hali 'en etkili ürün yerleştirme' reklamı olarak yorumlandı.

Çünkü Jenner doğal haliyle dolgunluk sihrini kendi rujlarıyla kanıtlamış oldu. Uzmanlara göre bu strateji milyonlarca dolar değerinde.

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