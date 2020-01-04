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  4. Kylie Jenner yeni yıl partisinde dağıttı!

Kylie Jenner yeni yıl partisinde dağıttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, New York'ta yılbaşı gecesini içki içerek kutladı. Alkollü olduğu gözlemlenen Jenner, Instagram'da gümüş pullu elbisesi ile eğilerek çektiği fotoğrafı paylaştı.

Jenner, fotoğraf çekerken göğüslerinin dekolte elbisesinden dışarı çıkmaması için elleri ile göğüslerini tuttu.

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Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta milyarderler listesine giren Kardashian ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, yeni yılı arkadaşlarıyla doyasıyla eğlenerek karşıladı. Yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçırınca Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

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PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Partiden göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu paylaşan Kylie, daha sonra Paper magazin dergisi için Şubat ayında çekilmiş fotoğrafını hikaye olarak paylaştı. Kylie'nin fotoğrafı ve hikayesi takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kylie, geçen sene Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner yeni yıl partisi

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