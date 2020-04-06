La Casa De Papel'de tepki çeken 'Osman' sahnesi

Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel’e, Türk bir karakterin katılıp katılmayacağı uzun süredir merak konusuydu. Geçtiğimiz yıl, Nesrin Cavazade'nin 'İstanbul' olarak diziye dahil olacağı iddiaları da gündeme gelmiş bu gelişme dizinin Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Türkiye'de çok sevilen La Casa De Papel'in 4. sezonunda diziye bir Türk karakter dahil oldu. Ancak Osman adındaki karakterin işkenceci bir 'kötü adam' olması dizinin Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Oğulcan Güzeller'in canlandırdığı ve Cezayir’de ileri düzey tekniklerle işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, 12 gün boyunca işkence yapması tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada Netflix'in daha önceki bazı yapımlarında da 'Türk düşmanlığı' yaptığı, Türk karakterlerin hep 'kötü adam' olduğu yönünde yorumlar yapılarak Netfilx'in bu tutumuna tepki gösterildi:

-"Biz İstanbul, Ankara beklerken Osman adında işkenceci olarak diziye giriş yaptık. Türk olduğu iyice belli olsun diye bir de bıyık eklemişler..."