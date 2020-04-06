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La Casa De Papel'de tepki çeken 'Osman' sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Netflix’in fenomen dizisi La Casa De Papel’in 4. sezonu geçtiğimiz hafta, tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Dizinin Türkiye'deki hayranları uzun süredir dizide 'İstanbul' adında bir karakter görmeyi beklerken 'Osman' adında işkenceci bir Türk'le karşılaşınca tepki gösterdi.

La Casa De Papel'de tepki çeken 'Osman' sahnesi

Netflix'in fenomen dizisi La Casa De Papel’e, Türk bir karakterin katılıp katılmayacağı uzun süredir merak konusuydu. Geçtiğimiz yıl, Nesrin Cavazade'nin 'İstanbul' olarak diziye dahil olacağı iddiaları da gündeme gelmiş bu gelişme dizinin Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Türkiye'de çok sevilen La Casa De Papel'in 4. sezonunda diziye bir Türk karakter dahil oldu. Ancak Osman adındaki karakterin işkenceci bir 'kötü adam' olması dizinin Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Oğulcan Güzeller'in canlandırdığı ve Cezayir’de ileri düzey tekniklerle işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, 12 gün boyunca işkence yapması tepkilere neden oldu.

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Sosyal medyada Netflix'in daha önceki bazı yapımlarında da 'Türk düşmanlığı' yaptığı, Türk karakterlerin hep 'kötü adam' olduğu yönünde yorumlar yapılarak Netfilx'in bu tutumuna tepki gösterildi:

-"Biz İstanbul, Ankara beklerken Osman adında işkenceci olarak diziye giriş yaptık. Türk olduğu iyice belli olsun diye bir de bıyık eklemişler..."

-"Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, işkence yapan karakterin adının Osman ve Türk olması tesadüf mü? Sanmam..."

Netflix'in yabancı yapımlarında bir Türk 'prototipi' oluşmaya başladığı, Türkiye'nin ve Türklerin hep negatif, 'kötü adam' olarak gösterilmesinin bir algı oluşturmak için kasten yapıldığı iddia edildi.

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NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE TEPKİ TOPLAYAN DİĞER YAPIMLARINDAN SAHNELER

'13 Commandments' adlı dizi bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor.

Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına da yer veriliyor.

Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti. Dizide, Sam ve Berna isimli karakterlerin konuştuğu sahnede, Berna çocukluğunun Kırıkkale'de geçtiğini, her sabah Türkiye'de uyanmadığı için şükrettiğini ve Kırıkkale için dünyanın en berbat yeri olduğunu söylüyor.

"Designated Survivor" adlı dizide ise 15 Temmuz darbe kalkışmasının FETÖ ile alakasının olmadığı iddia edilmiş, bu durum kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Dizide "Nuri Şahin" isimli bir kişi Türk Cumhurbaşkanı "Fatih Turan" tarafından, Türkiye'deki darbe girişiminin aktörü olarak suçlanmış, ABD ise Şahin'i korumaya almıştı.

Dizinin bazı sahnelerinde Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik ağır hakaretler yer alması tepki toplamıştı.

Netflix’in Suriye’deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bölünmüş Türkiye haritası olduğu görülmüştü. Netflix'e ve diziye sosyal medyada tepki yağmıştı. (HaberTürk)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Paranızı kimlere verdiğinize bir bakın. Neden şaşırdınız ki? netflix in sahiplerinin ve fikirlerinin ne olduğu zaten belli. Ben tek kuruş kazandırmam bunlara. Bizim paramızla bize hakaret etmeye kalkıyorlar ve maalesef bir kesim de buna alet oluyor...
Mesaj veriyorlar. Verilen isimden de anlaşılacağı üzere "Osmanlı'yı kuran Osman Bey aslında işkenceci bir katil idi" demek istiyorlar, dünyaya bizi bu şekilde lanse etmeye çalışıyorlar. Belli ki kuyruk acıları hiç geçmeyecek. Bizi kötüleyen bu tarz dizileri izlemeyip her kulvarda bu dizileri kötüleyerek bize yapılanın aynısını onlara yapmalıyız. Diziyi özetlemem gerekirse de, ilk sezondan itibaren cinselliğin ve eş cinselliğin öne çıkarıldığı, aptalca kurgulanmış, polis teşkilatlarını işe yaramaz gibi gösteren salakça bir dizi..
Verin szide bütün primleri bunlara. Göklere çıkarın
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